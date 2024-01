Australian Open, Paolini: “Contro Maria avevo le idee chiare”

Visibilmente soddisfatta, Jasmine Paolini si presenta ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria in tre set su Tatjana Maria che le ha permesso di raggiungere il terzo turno in uno Slam per la prima volta in carriera. Un piccolo grande traguardo che Jasmine ora si gode. Ecco le sue parole.

“Ho giocato una buona partita, avevo le idee chiare prima di scendere in campo e sapevo quello che dovevo fare. Sono stata molto ordinata e questo mi ha aiutato a limitare gli errori. Sono contenta di come ho gestito la partita”. E sul raggiungimento, per la prima volta in carriera, del terzo turno in uno Slam: “Obiettivo che significa tanto perché non lo avevo mai raggiunto. Oggi ero consapevole dell’importanza di questa partita ma ho cercato di mantenere la calma perché sapevo che un po’ di nervosismo poteva arrivare. Invece è andato tutto bene e sono veramente felice. Ora se dovessi giocare contro Rybakina so che sarebbe un match tosto su un campo importante, ma proverei a metterla in difficoltà”.

Su ciò che ha fatto la differenza contro Maria, Paolini spiega: “Oggi le condizioni non erano semplici, e c’era molto vento. Anche quando ho fatto un paio di errori banali mi sono rimessa subito in riga e ho ricominciato a fare quello che avevamo prestabilito. Ci avevo perso a Indian Wells, in quella occasione avevo giocato di fretta, ero andata in confusione e avevo commesso degli errori. Oggi sapevo quello che dovevo fare e questo mi ha dato ordine e mi ha permesso di sbagliar poco”.