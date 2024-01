Parigi-Bercy cambia sede, l’annuncio ufficiale lunedì 29 gennaio

La FFT, Federazione Francese Tennis, dovrebbe annunciare lunedì 29 gennaio il nuovo spazio che accoglierà il Rolex Paris Masters a partire dal 2025, riporta LeParisien. Dopo 38 anni, trascorsi all’Accor Arena, il Masters 1000 guidato da Cédric Pioline dovrebbe spostarsi a La Défense Arena.

La scorsa primavera, i direttori dell’Accor Arena avevano presentato il progetto e risposto alle domande per modificare lo spazio secondo i requisiti imposti dall’ATP, senza più avere risposte fino all’edizione 2023 del torneo. Solo in quel momento, il presidente della Federazione Francese, Gilles Moretton, ha riferito che il luogo del torneo non era a norma e che l’Accor Arena non sarebbe più stata il posto adatto.

I dirigenti, Nicolas Dupeux e Pierre Rabadan si sono risentiti: “La federazione ha deciso di guardarsi intorno, ma non vogliamo che facciano credere che non abbiamo provato a reagire. Stavamo aspettando delle risposte”.

Una storia che ha sorpreso diverse persone coinvolte, soprattutto per la presunta mancanza di correttezza da parte della federazione francese che non si è preoccupata di avvertire nessuno fino a cose fatte. Dopo la settima vittoria di Novak Djokovic, era arrivato solamente un silenzio stampa.

Ma la scelta di spostarsi totalmente a ovest, a Nanterre, è data soprattutto dall’ampiezza dello stadio più grande d’Europa, dove i flussi di spettatori saranno più scorrevoli e gestibili, anche se nessuno ancora sa come sarà impostata l’organizzazione del torneo.

L’ex tennista e direttore dell’Accor Arena, ha voluto ribadire che anche loro sarebbero stati in grado di soddisfare tutte le richieste: “Abbiamo le installazioni necessarie per organizzare un Masters 1000 di tutto rispetto, nel format che conosciamo ormai molto bene. Ma il mondo cambia e quello che andava bene ieri non va più bene domani”.

La Défense Arena è diretta dal 2022 dall’ex ginnastica olimpico Frédéric Longuépée, ex amministratore generale del Roland Garros all’inizio degli anni 2000 e in seguito del Paris Saint Germain. Regna ancora la discrezione a Nanterre ma, contrariamente a Bercy dove l’agenda in questo momento risulta vuota, dicono che lì, il 29 gennaio, ci sarà un annuncio importante.