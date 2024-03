WTA Miami, blitz Paolini dopo la pioggia: battuta Volynets, ora c’è di nuovo Emma Navarro

[12] J. Paolini b. [Q] K. Volynets 7-6(8) 7-5

Dopo un venerdì interamente condizionato dalla pioggia e un sabato che sembrava altrettanta acqua, intorno alle 19.30 italiane si torna a giocare al Miami Open. E l’Italia parte subito forte grazie a Jasmine Paolini. L’azzurra rientra in campo, (ri)parte fortissimo e archivia la pratica in una decina di minuti, conquistando gli ultimi (e unici) tre game disputati nella giornata di sabato.

La maggior parte dell’incontro, disputato venerdì, era stato caratterizzato da grande equilibrio, con il primo set risolto soltanto al tie-break – vinto da Jas per 10-8 salvando due set point – e un secondo parziale che aveva visto la n°1 d’Italia arrivare fino al 4-2. Paolini aveva però poi perso la battuta nell’ottavo gioco, finendo sotto 4-5 prima dell’interruzione.

Alla ripresa delle operazioni, però, nessun problema: dodici punti vinti sui quindici giocati e 7-6(8) 7-5 finale, in due ore complessive. Al terzo turno per Jasmine ci sarà un’altra statunitese, Emma Navarro. La n°20 del seeding è la giocatrice che ha vinto più partite nel 2024 dopo Iga Swiatek: uno di questi successi è arrivato proprio contro Paolini, all’esordio di Jas a Doha, prima dell’exploit dell’azzurra a Dubai. Navarro ha vinto anche l’altro precedente con Jas, a San Diego l’anno scorso: in entrambi i casi l’italiana non ha vinto set.