Italiani in campo oggi, martedì 23 aprile: Errani e Zeppieri in per accedere al main draw di Madrid. Quote e orari

Si conclude il programma delle qualificazioni per il Mutua Madrilena Open Master 1000 di Madrid. Ultimi posti a disposizione per entrare nel tabellone principale. Ci sono due italiani in ballo per strappare il ticket d’accesso al secondo Masters 1000 stagionale su terra rossa.

Giulio Zeppieri scenderà in campo non prima delle 12.30 e sfiderà Facundo Bagnis, n. 136 del mondo. L’unico precedente tra i due risale ad agosto 2020, in piena era Covid e l’argentino vinse a Todi 6-2 6-4. I match verranno trasmessi in diretta sul canale ufficiale YouTube del torneo.

Quote in favore dell’azzurro, con un’oscillazione nelle ultime ore che ha fatto calare la quota della vittoria dell’argentino. Zeppieri è quotato 1.64 da Better, 1.67 da Planetwin, mentre Bagnis è dato a 2.18 su Better, 2.12 su Planetwin.

Argentino molto terraiolo, capace di far finale quest’anno a Santiago, sconfitto solo da Juan Pablo Varillas. L’italiano, invece, ha sconfitto Maximilian Marterer 6-3 7-6(5) nel turno di semifinale per le qualificazioni.

In campo finale, ultimo ballo madrileno pre-tabellone principale per Sara Errani. La romagnola sfiderà la n. 300 del mondo, Leyre Romero Gormaz. La spagnola, classe 2002, ha sconfitto Oceane Dodin nettamente 6-2 6-1 nel turno di semifinale. L’azzurra scenderà in campo non prima le 15.45.

Per la n. 100 del ranking, il successo in tre set contro l’argentina Riera, 2-6 6-0 6-2 e è valso l’accesso alla finale per il main draw madrileno.

Bookmakers che vedono di buon occhio la vittoria di Errani, quotata 1.60 da Eurobet, 1.57 da Sisal, mentre il successo della spagnola vale 2.25.

In campo maschile, è finita anzitempo l’avventura madrilena di Matteo Gigante, Stefano Napolitano e Andrea Vavassori tutti e tre esclusi dalla gara decisiva per l’accesso al main draw di Madrid. Il n. 139 del ranking è stata sconfitta in due set da Aleksandar Kovacevic 6-3 6-3 in un’ora e 12’.

Ko per Vavassori in due set: vince la testa di serie n. 21 delle qualificazioni con il punteggio di 6-4 7-5 in 87’. Il n. 157 ha servito per il set sul 5-3, subendo un parziale di 4-0 che gli è costato l’accesso alla finale. Stefano Napolitano è stato, invece, eliminato da Richard Gasquet con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e trentanove minuti.