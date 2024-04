ATP Madrid: Cobolli torna a vincere, gran rimonta contro Tabilo. Ora c’è Jarry

Da Madrid, il nostro inviato

F. Cobolli b. A. Tabilo 5-7 6-4 6-4

Bisogna partire con grande anticipo dalla sala stampa per poter raggiungere i campi laterali del Mutua Madrid Open, accessibili a tutti gratuitamente e quindi sempre molto affollati. Sono soprattutto i corridoi rialzati che collegano tutti i campi esterni ad essere particolarmente intasati, ma l’ambiente è tutti i giorni quello di una grande festa.

Altrettanto festoso, per quanto sudato, è l’esordio madrileno di Flavio Cobolli, che non aveva certo di fronte un cliente comodo. Alejandro Tabilo, n°38 ATP, quest’anno ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore, ad Auckland, imponendosi nel primo torneo della stagione partendo dalle qualificazioni.

Forte di un ottimo record di 15-8 alla voce match vinti/persi – e di un tifo come sempre caldissimo in ogni parte del mondo – il sudamericano parte meglio, vincendo il primo set, poi si perde, poi si riprende e poi si riperde ancora. Bravo Flavio ad approfittarne, restando sempre mentalmente in partita e festeggiando la sua prima vittoria in un ‘1000’ su terra battuta, la seconda in assoluto dopo Miami. Grazie a questo successo Cobolli entra virtualmente in top60 per la prima volta, al n°59.

Primo set: Cobolli rischia grosso, riapre il set ma poi cede in volata

Dopo un paio di giochi tranquilli in avvio il match si scalda subito, con palle break da una parte e dall’altra. Nel terzo gioco Tabilo commette due dopppi falli e finisce sotto 15-40, ma riesce a risalire e a restare avanti salvando un terzo break point ai vantaggi. Anche per Cobolli è 15-40 nel game successivo, ma il romano cede subito la battuta e, dopo una ventina di minuti, si ritrova subito sotto 4-1. Dalla terza chance di break annullata (con una demi-volée magistrale) nel terzo gioco il cileno vola e vince 13 dei successivi 16 punti, issandosi fino al 4-1 15-40.

Con le spalle al muro, tuttavia, l’azzurro prova a scuotersi e si aggrappa alla battuta, infilando una buona serie di quattro punti consecutivi e accorciando sul 2-4. Il n°38 del ranking apre bene gli angoli e comanda la maggior parte dei punti, forte di un servizio che funziona bene e di un dritto penetrante. Flavio però resiste, prova a rendersi pericoloso in risposta e, alla quarta occasione complessiva, riesce finalmente a trovare il break nel nono game, impattando sul 5-5 con un ottimo turno di battuta a zero. Tabilo però torna a macinare gioco e a sbagliare meno, mentre un paio di errori pesanti costano il set all’italiano, che ottiene solo uno degli ultimi nove punti e cede 7-5 il primo parziale, festeggiato caldamente dai tifosi cileni sul Campo 6.

Flavio Cobolli – ATP Madrid 2024 (foto: Florin Baltatoiu)

Secondo set: Cobolli reagisce e trascina il match al terzo

Il sudamericano torna a martellare al servizio e tiene senza problemi i suoi primi due turni di battuta della seconda frazione. Anche Cobolli però, nonostante un linguaggio del corpo che non sembra così positivo, non ha problemi a rimanere attaccato e anzi, sul 2-2 inaugura il quinto game con due magie. Sullo 0-30, tuttavia, Flavio sbaglia uno smash abbastanza comodo che gli avrebbe consegnato tre break point di fila: Tabilo ne approfitta, si salva scagliando un paio di lavatrici e resta avanti.

I tifosi italiani (il cui numero alle nostre spalle cresce progressivamente), seppur in minoranza rispetto a quelli cileni, provano a spingere il n°64 ATP verso una complicata rimonta e, pian piano, un po’ di forza sembra arrivare anche a Flavio. Il 21enne nativo di Firenze non perde mai più di due punti in ogni suo turno di battuta nel secondo set e, sul 4-4, trova l’allungo decisivo. Sul 15-40, durante il punto, il pubblico del Campo 8 (appena dietro la cancha 6) esplode di gioia per Pedro Cachin, che torna a vincere un match dopo 15 sconfitte consecutive. Cobolli però non si fa distrarre, continua a spingere, trova il break e pareggia i conti poco più tardi: 6-4.

Terzo set: Flavio vince sei degli ultimi sette game e vola da Jarry

Flavio parte alla grande anche nel set decisivo, trovando due rispostone vincenti di fila e procurandosi subito una palla break, che però non riesce a sfruttare. Come accaduto anche nel primo parziale, purtroppo, alla prima chance utile Tabilo invece allunga, caricando i suoi tifosi e salendo sul 3-0. Il match però è ben lontano dalla sua conclusione, perché Cobolli ha tanta voglia di lottare ed è pronto ad approfittare di un eventuale calo del suo avversario, che puntualmente arriva. Nel quinto gioco il romano si porta subito sullo 0-40: le prime due opportunità sfumano, ma sulla terza il 26enne nato a Toronto commette doppio fallo.

Si ritorna così on serve e, dopo due turni di battuta tenuti a zero (uno per parte), Flavio trova l’ultimo sprint, conquistando sei degli ultimi sette game dell’incontro e imponendosi in rimonta, 5-7 6-4 6-4, dopo due ore intense. L’ultimo game è un po’ il sunto della partita, con Cobolli che annulla una palla break, esulta guardando rabbiosamente e interrompe la striscia di sconfitte consecutive Al prossimo turno per lui ci sarà un altro cileno, il pericoloso Nicolas Jarry, testa di serie n°22.