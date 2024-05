WTA Roma, il cammino delle italiane: Paolini, obiettivo quarti con Rybakina? [VIDEO]

Si è tenuto questa mattina, davanti alla Fontana di Trevi a Roma, il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2024. Per quanto riguarda il tabellone femminile Iga Swiatek, fresca vincitrice a Madrid e testa di serie n° 1, si presenta come la naturale favorita, lei che proprio a Roma ha già trionfato due volte (2021 e 2022). Per quanto riguarda i nostri colori sono 11 le azzurre al via nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia, che scattano martedì sui campi in terra rossa del Foro Italico.

Jasmine Paolini, in qualità di testa di serie n° 11 (“best ranking” raggiunto proprio questa settimana) usufruirà di un bye al primo turno. Esordirà contro la vincente della sfida tra la croata Petra Martic, n.81 WTA, e l’egiziana Mayar Sherif, n.80 WTA. Guardando più in là terzo turno teorico con Azarenka, e ottavo con Sakkari. La toscana è nel terzo quarto di tabellone e potrebbe incrociare nei quarti Elena Rybakina, ed eventualmente in semifinale Aryna Sabalenka.

Seguendo l’ordine del tabellone troviamo Martina Trevisan, n.87 WTA, che debutta contro la kazaka Yulia Putintseva, n.41 WTA, in quello che sarà il terzo incontro tra le due. Uno pari i precedenti, con Trevisan che ha vinto l’ultimo a Flashing Meadows lo scorso anno.

C’è spazio anche per un derby tricolore nel primo turno degli Internazionali. Quello tra Vittoria Paganetti, n.818 WTA – che si è assicurata la wild card attraverso le pre-qualificazioni – e Lucrezia Stefanini, n.179 WTA. Proseguendo troviamo Lisa Pigato, n.318 del ranking, che è stata sorteggiata al primo turno contro la statunitense Shelby Rogers, n.398 WTA, in gara con il ranking protetto (sfida inedita tra le due). Federica Di Sarra, n.530 WTA, anche lei beneficiaria della wild card, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, ma all’orizzonte c’è un secondo turno con Sakkari. Così come Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA, reduce dalla sconfitta al primo turno di Madrid (contro Linette in tre set) e che ha voglia di rivalsa.

Nuria Brancaccio, n.292 WTA, in gara con una wild card, deve vedersela con la ceca Katerina Siniakova, n.36 WTA (nessun precedente tra le due). Lucia Bronzetti (n.48 WTA) invece inizia la sua avventura romana contro la statunitense Sofia Kenin, n.58 del ranking. La 25enne di origini moscovite si è imposta nell’unico precedente con la 25enne riminese di Villa Verucchio, disputato al primo turno sul cemento di Adelaide nel 2022 (7-5 7-5 il punteggio).

La veterana azzurra Sara Errani, n.93 WTA, celebra quest’anno i dieci anni dalla finale a Roma. Per lei subito un compito complicato contro la statunitense Amanda Anisimova, 22enne di Freehold, New Jersey, in gara con il ranking protetto. Un solo precedente, vinto dalla 37enne romagnola nelle semifinali del WTA 125 sul cemento di Indian Wells nel 2018. Infine Giorgia Pedone, n.270 WTA, wild card, attende una qualificata.