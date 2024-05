WTA Roma, Paolini: “L’obiettivo è divertirsi, per noi tennisti italiani non è facile” [ESCLUSIVA]

Jasmine Paolini è a Roma per gli Internazionali d’Italia e non potrebbe essere più raggiante. La numero 1 azzurra è in attesa di conoscere il nome della sua avversaria (essendo testa di serie n.11, esordirà al secondo turno contro una tra Martic e Sherif), mentre giovedì scenderà in campo con Sara Errani, coppia consolidata negli ultimi mesi nonostante la sconfitta al primo turno di Madrid, che ha le Olimpiadi di Parigi come obiettivo.

Tanti impegni per la sorridente Jasmine ma anche il tempo per rispondere a quale domanda del nostro inviato Pellegrino Dell’Anno, all’interno dello stand ASICS, sponsor della tennista toscana. “Sono venuta a Roma con l’obiettivo di godermi il torneo, godermi il pubblico e divertirmi – ha messo subito in chiaro Paolini. Comunque non è un torneo semplice per noi italiani perché può esserci tanta pressione, quindi l’obiettivo è divertirsi e cercare di tirar fuori il meglio . Vedremo come andrà”

Il divertimento, suo e del pubblico, non può che passare attraverso lo spettacolo che le giocatrici offriranno in campo, e per questa edizione del torneo romano i nomi di un certo calibro non mancano. “Penso ci saranno tante belle partite. Al top il livello è molto alto. Swiatek, Sabalenka, Rybakina, ma anche Gauff, stanno giocando a livelli pazzeschi e vanno sempre in fondo ai tornei. Il top è molto solido secondo me ora come ora, e questo porta tante belle partite come abbiamo visto in finale a Madrid. Un 7-6 al terzo è quello che ogni organizzatore di torneo spera. Il tennis femminile si sta alzando com’è normale che sia. Ogni anno si cerca di fare dei miglioramenti”.

Miglioramenti che però non sono rivolti all’aumento del ranking. “Obiettivi di classifica non ce ne sono assolutamente” afferma Paolini, con le idee molto chiare. “Ne parlo col mio coach, ogni giorno voglio cercare di scendere in campo aggiungendo un mattoncino nuovo al mio gioco e migliorarmi ancora; vedremo questo dove mi porterà, io cercherò di dare il massimo, divertirmi e godermi anche il momento in cui sono”.