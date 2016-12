Hopman Cup: nel 2017 introdotto il FAST4

Nuovo formato per il torneo australiano che apre la stagione tennistica, dal 2017 verrà introdotto il FAST4 nei match di doppio misto

La Hopman Cup cambia formato, almeno per quel che riguarda il doppio misto. A partire dalla prossima edizione, che comincerà il primo di gennaio con gli incontri Repubblica Ceca-Stati Uniti e Australia-Spagna, è stato introdotto il FAST4, un formato che rende il gioco più veloce e avvincente.

Le varianti rispetto alle regole canoniche sono poche: il set sarà di quattro game, con tie break a cinque sul 3-3, non esiste il let sul servizio e non ci sarà l’annuncio del punteggio. Roger Federer, che in coppia con Belinda Bencic parteciperà a questa edizione, ha dichiarato che questo sistema rende ogni punto ancora più importante. A fargli eco il direttore del torneo Paul Kilderry, il quale ha dichiarato: “Il FAST4 porta davvero un nuovo elemento nel tennis e sarà molto divertente sia per i giocatori che per i tifosi. È il formato ideale per il doppio misto”.

Giorgio Laurenti