Matrimonio all’orizzonte anche per Serena Williams

La ventidue volte campionessa Slam ha annunciato con una poesia il proprio fidanzamento ufficiale con Alexis Ohanian, co-fondatore della piattaforma Reddit. La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza a Roma

Questo dicembre WTA non ne vuole proprio sapere di stare tranquillo: dopo la nascita del bimbo di Victoria Azarenka, l’aggressione a Petra Kvitova e il ritiro a sorpresa di Ana Ivanovic arriva anche la notizia del fidanzamento ufficiale di Serena Williams. L’ex numero uno del tennis femminile ha infatti reso noto di aver detto sì al proprio fidanzato Alexis Ohanian, di due anni più giovane.

L’annuncio è arrivato da Serena sulla piattaforma social Reddit, di cui il suo futuro marito è co-fondatore. Con una piccola poesia, la minore delle sorelle Williams ha “raccontato” di essere stata portata in vacanza a sorpresa a Roma – come testimoniano le sagome dei monumenti capitolini, riconoscibili sullo sfondo del disegno che correda la poesia – e di aver ricevuto la classica proposta in ginocchio allo stesso tavolo dove i due si incontrarono per caso due anni fa. Williams e Ohanian si frequentano infatti dall’autunno del 2015, e da allora hanno fatto di tutto per tenere la loro relazione lontana dai paparazzi. Tanto è vero che non è stata data alcuna informazione oltre a quella essenziale, neppure la data prevista per le nozze.

Dopo tanti flirt sportivi e qualche relazione più seria – ad esempio quella con Patrick Mouratoglou, tuttora suo coach – Serena sembra aver trovato l’amore nel posto più lontano dai rimbalzi di palline e palloni. Rispondendo ad un amico che gli augura “uno splendido match di doppio lungo una vita”, infatti, Ohanian ammette di non aver mai preso in mano una racchetta. Ma la metafora gli piace lo stesso e di sicuro, doppio o non doppio, il cuore di Serena lo ha conquistato.