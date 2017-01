Murray, Kerber e del Potro nominati per i Laureus awards [VIDEO]

Andy Murray - ATP Finals 2016 (Alberto Pezzali © All Rights Reserved)

I due numeri uno del mondo potrebbero essere eletti miglior sportivo e sportiva dell’anno. L’argentino proverà superare Michael Phelps per il comeback dell’anno

Andy Murray, Angelique Kerber e Juan Martin del Potro sono stati nominati per i Laureus Sports Awards, i cosiddetti oscar dello sport. Si tratta di premi estremamente prestigiosi che ogni anno vengono assegnati ad atleti di diverse discipline sportive da giurie internazionali composte da giornalisti, scrittori, specialisti di un dato sport ed ex atleti (tra cui anche gli azzurri Alberto Tomba, Alessandro Del Piero e Giacomo Agostini).

I tennisti hanno da sempre molto successo nei Laureus e quest’anno Murray, Kerber e del Potro proveranno a mantenere la tradizione: Andy è uno dei favoriti per il premio come World Sportsman of the Year (migliore sportivo dell’anno), ma dovrà battere la concorrenza di Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Mo Farah e dei due campioni NBA Steph Curry e LeBron James. Per Andy Murray in realtà si tratterebbe del secondo Laureus, dato che nel 2013 vinse il premio come rivelazione dell’anno grazie soprattutto al successo nel torneo olimpico di Londra 2012. Ad annunciare le nomination è stato curiosamente il rivale di Murray, Novak Djokovic, già vincitore di questo riconoscimento.

La tedesca proverà a vincere il premio come World Sportswoman of the Year, ma sarà difficile superare le due baby campionesse Simone Biles e Katie Ledecky, oltre alle sprinter Allyson Felix e Elaine Thompson e alla ciclista Laura Kenny.

La torre di Tandil è in lizza invece per ritirare l’ennesimo premio per il suo ritorno – World Comeback of the Year – sebbene Michael Phelps rappresenti una concorrente quasi insuperabile in questa categoria. L’ultimo fra i tennisti a vincerlo è stato Rafael Nadal nel 2014.

Il più titolato fra gli sportivi è Roger Federer che tra il 2005 e il 2009 è riuscito a realizzare un clamoroso poker. Segue con tre titoli Usain Bolt, che potrebbe raggiungerlo vincendo il premio quest’anno.