AO, junior: ci rimane solo Federico Iannaccone. Eliminata al terzo set Tatiana Pieri

Tatiana Pieri - Australian Open Junior 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

MELBOURNE – Sfortunata Tatiana Pieri, rimontata e battuta dalla numero due del tabellone. Ci consoliamo con gli ottavi raggiunti da Federico Iannaccone

La pattuglia italiana agli Australian Open junior ha perso ieri l’ultima rappresentante nel tabellone femminile. Tatiana Pieri, opposta alla seconda favorita del seeding, la statunitense Taylor Johnson, ha vinto un lottato primo set al tie-break, ma ha poi subito la reazione della forte avversaria. Nel terzo set, l’azzurra era avanti 2-0 con un break, è stata reggiunta sul 2-2, e poi sul 4 pari il momento decisivo: un paio di errori della Pieri, e altrettanti colpi vincenti della Johnson consegnano il break alla statunitense, che non trema e nel game successivo chiude il match con un ace.

Molto bravo Federico Iannaccone, che si impone con autorità sull’australiano dal nome impronunciabile Alexander Crnokrak. Superiore in tutto il giovane allievo di Antonio Cannavacciuolo, che si allena a Tirrenia e studia lingue. Dal 2-2 nel primo set, ha piazzato un micidiale allungo di 8 game di fila, portandosi in vantaggio fino al 4-0 nel secondo parziale, per poi chiudere la pratica 4 giochi dopo.

Lo attende ai quarti di finale il francese Matteo Matrineau, numero 46 delle classifiche ITF junior.

Federico Iannaccone (ITA) b. Alexander Crnokrak (AUS) 62 62

[2] Taylor Johnson (USA) b. Tatiana Pieri (ITA) 67 (4) 64 64