Victoria Azarenka annuncia il suo ritorno in campo

Victoria Azarenka, Campionati Internazionali BNL d'Italia 2016 - Foro Italico - Roma (foto di Monique Filippella)

La campionessa bielorussa ha annunciato che riprenderà ll’attività agonistica già in questa stagione

Vika Azarenka, ferma dal Roland Garros della scorsa stagione, ha annunciato il suo ritorno sui campi da gioco durante un intervento a Tennis Channel: “Tornerò in estate per preparare al meglio gli Us Open – ha detto l’ex n.1 del mondo. Successivamente interpellata sui primi giorni da madre: Sono felicissima, le cose stanno andando bene per fortuna, il bimbo (di nome Leo, ndr) sta bene e stiamo vivendo momenti davvero emozionanti”. Le ultime parole, infine, sono per i fan: “In molti mi hanno scritto e sono davvero felice, spero di rivederli presto sui campi”.

Confermata dunque la già ben prevista assenza dalla doppietta del marzo americano: Azarenka non sarà né a Indian Wells né a Miami per difendere i due titoli consecutivi conquistati la scorsa stagione, e vedrà sparire in appena quindici giorni ben 2000 punti dalla sua classifica WTA (che ne conta appena 2591, validi per il quattordicesimo posto). Chissà se qualcuna sarà in grado di replicare le sue vittorie nei primi due Premier Mandatory dell’anno… Lei, intanto, ha altro a cui pensare.

a cura di Enrico Serrapede e Raoul Ruberti