WTA Biel: Jasmine Paolini, non ancora ma… quasi!

L'azzurra sfiora il primo main draw WTA, fermandosi al terzo e ultimo turno di qualificazione. Tra i limiti anche segnali positivi (e l'ingresso in top 200)

Peccato, questa volta ci è mancato poco. Jasmine Paolini esce sconfitta dal terzo turno di qualificazione del WTA International di Biel, in Svizzera, per mano della giovanissima ceca Marketa Vondrousova (classe 1999, numero 233 WTA). Dopo le due belle vittorie al terzo set contro Naydenova e la meglio classificata Smitkova, all’azzurra ne sarebbe bastata un’ultima per accedere al primo tabellone principale del tour femminile.

La terza “ova” è invece risultata fatale alla ventunenne toscana, e nello sviscerare il risultato finale di 7-5 6-2 si evince forse la difficoltà nell’interpretare il ruolo di favorita nell’incontro: costantemente proiettata a fare la partita, nel primo set Jasmine ha trovato colpi vincenti soltanto pagandoli con un gran numero di errori gratuiti. Per tre volte nel primo set è andata sotto di un break e lo ha subito recuperato, trovandosi probabilmente più a suo agio nella condizione di inseguitrice. Il quarto turno di servizio perso le è costato il parziale d’apertura e le scorie si sono trascinate anche nel secondo set, dove ha perso la battuta nel primo game e poi ancora nel finale.

Il duro indoor del canton Berna porta comunque a Paolini, già convocata in Fed Cup a febbraio, ulteriori ragioni per guardare positivamente a questo inizio di 2017: mai prima d’ora si era avvicinata così tanto ad un main draw WTA, e la settimana coincide con il suo ingresso in top 200 (alla posizione 199, in salita). Le possibilità di crescita a questo livello ci sono: se saprà guardare alla sconfitta nel modo giusto, potrebbe essere per lei il momento di tentare il definitivo salto dai tornei ITF alle qualificazioni “delle grandi”.