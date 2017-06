Il Trionfo di Rafalieu

D’ArtaStan, gran spadaccino

triste, stanco e a capo chino

moschettiere, schiena dritta

riconosce la sconfitta

“Anche se è porporato

è di nuovo.. indiavolato

come apollo ha piede alati

come zeus strali infuocati

il diritto assai ficcante

il rovescio devastante

non ho messo una stoccata

e ho battuto..in ritirata”.

Col sorriso assai sornione

lo consola il DECAMPIONE

“Non guardate il paramento

io ancor corro come il vento

se ti arroto non hai scampo

sono il re di questo campo

ed essendo in grande vena

vado al ballo.. con Jelena”.

Or Parigi ha il suo campione

di umiltà e concentrazione

solo alfin, come d’incanto

si commuove e scioglie in pianto.

Ecco, i tempi tornan buoni

e lo premia anche zio Toni

e a lasciar degno finale

dice serio il Cardinale

“Qui ho riscritto anche la storia

ma non è per vanagloria

guardo sempre un po’ più in alto

e son pronto al grande salto

classe, impegno e sacrificio

punto al..soglio pontificio!”