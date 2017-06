WTA Maiorca: Vinci sconfitta con rimpianti, passa Garcia

La tarantina non riesce a chiudere il secondo set contro la francese nonostante cinque set point. Garcia trova Sevastova in semifinale, l'altra vedrà di fronte Georges e Bellis

L’ultimo quarto di finale in programma a Maiorca, è senza dubbio il match sulla carta più interessante della giornata, con Roberta Vinci, al quinto quarto di finale in carriera sull’erba, opposta alla detentrice del titolo Caroline Garcia, terza favorita del seeding. La francese ha portato a termine nella tarda mattinata di oggi, il suo secondo turno contro la qualificata Cepelova, piegata 6-3 6-7 6-3 (si riprendeva dal punteggio di 2-2 nel set decisivo).

L’unico precedente tra le due tenniste si era giocato sempre sull’erba, ad Eastbourne nel 2015, con vittoria netta, periodico 6-2, della ventitreenne di Lione. Il primo parziale è a senso unico, con la tarantina incapace di arginare i colpi penetranti di Garcia. La francese va avanti subito di un break, mantiene sempre con tranquillità il servizio e sul 4-2 grazie ad un doppio fallo di Vinci, sale 5-2 e chiude il set dopo appena 30 minuti di gioco. Anche in avvio di secondo set, Garcia conquista un break di vantaggio, ma da quel momento la finalista dello Us Open 2015, entra in partita, trovando contemporaneamente profondità con il back e limitando gli errori con il dritto. Sul 4-3, Vinci strappa per la seconda volta nel parziale la battuta alla francese, e va a servire per il set; il servizio però non aiuta la tarantina e alla terza palla break, subisce la seconda risposta vincente del game. L’inerzia del match sembra essersi invertita e sul 6-5 a suo favore, Vinci si procura due set point, ma Garcia si aggrappa al servizio, li annulla entrambi con l’ace ed impatta sul 6-6. Il tie break è combattutissimo: l’italiana con un fastidioso passante in back basso che costringe all’errore Garcia, effettua il mini break e sale 6-4: sul 6-5 e servizio, Vinci mette in rete un back di rovescio difensivo non impossibile, ma si procura subito un altro set point, ancora una volta annullato dalla francese con l’ace. Garcia, al primo match point con il servizio, non si lascia scappare l’occasione e chiude l’incontro dopo 1 ora e 30. Prova comunque positiva per Vinci, che dopo la negativa campagna sul rosso, con appena una vittoria su 4 tornei, ha dimostrato come su questa superficie possa tranquillamente giocarsela con le più forti, in vista di Wimbledon.

L’avversaria della francese, sarà la lottatrice Anastasja Sevastova, alla terza vittoria consecutiva in 3 set. La sua avversaria odierna era la settima testa di serie Ana Konjuh, giocatrice in fiducia, proveniente dalla semifinale di settimana scorsa a ‘s-Hertogenbosh. L’incontro è stato entusiasmante ed in bilico fino alla fine, con la lettone che si è dimostrata implacabile nei momenti caldi del match, nonostante la sua avversaria le sia stata superiore per lunghi tratti. La giovane croata infatti, è stata avanti in tutti e 3 i parziali, ma è stata capace di sfruttare il vantaggio solamente nel secondo set, vinto agevolmente per 6-1. Nel set decisivo, giocato in condizioni proibitive per via del caldo asfissiante odierno, Konjuh sul 5-4 e servizio non riesce a chiudere e si arriva così al tie break; qui emerge la freddezza della lettone, che al primo match point, sul 6-5, archivia l’incontro dopo 2 ore e 17 minuti.

Nella parte alta del tabellone, la semifinale vedrà opposte Julia Goerges e Catherine Bellis. La prima a scendere in campo è stata la diciottenne americana, che ha superato con sorprendente agio Kristyna Pliskova, giocatrice decisamente pericolosa sulle superfici rapide. Bellis ha neutralizzato i colpi potenti della sua avversaria, costringendola a prendere rischi eccessivi e commettendo di conseguenza troppi errori non forzati per pensare di impensierire una giocatrice solida come l’americana. La tennista di San Francisco, raggiunge al suo esordio in carriera su questa superficie, la prima semifinale stagionale.

Comoda vittoria anche per Julia Goerges, vincitrice del derby contro Sabine Lisicki, già brava a raggiungere un quarto di finale nel suo primo torneo stagionale, dopo un lungo stop dovuto ai gravi problemi alla spalla. Nel primo set non c’è lotta, Goerges si aggiudica senza patemi il parziale, aggiudicandosi 4 game consecutivi dal punteggio di 2-2. Lisicki però non si dà per vinta, annulla nel primo game del secondo set 3 palle break consecutive e scappa sul 4-2; dal settimo gioco però arriva un altro passaggio a vuoto della finalista di Wimbledon 2013, che subisce una nuova striscia di 4 game, arrendendosi così dopo 1 ora e 30 di match.

Matteo Polimanti

Risultati:

J. Georges b. [WC] S. Lisicki 6-2 6-4

C. Bellis b. Kr. Pliskova 6-3 6-2

[3] C. Garcia b. [6] R. Vinci 6-2 7-6(8)

[2] A. Sevastova b. [7] A. Konjuh 7-5 1-6 7-6(5)