ATP Challenger Todi: derby Cecchinato-Caruana per un posto in finale

Liam Caruana, classe '98, continua a sorprendere e raggiunge la sua prima semifinale a livello Challenger. L'altra semifinale sarà Lajovic-Delbonis

Vincono entrambi gli ultimi italiani – uno de facto e l’altro con passaporto – rimasti in corsa nel Challenger di Todi. In questo articolo vi avevamo raccontato un po’ la storia del giovane Caruana, nato a Roma ma cresciuto in Texas, che con la vittoria di ieri ha ottenuto il miglior risultato in carriera. Sono servite quasi due ore al diciassettenne Liam per battere il francese Sakharov, che si trova più di 500 posizioni sopra di lui in classifica. Il primo set ha seguito la legge del servizio fino al decimo game quando Caruana è riuscito a chiudere alla seconda palla break, che in quel caso valeva anche da set point. Nel secondo parziale invece le cose si sono messe subito male per l’italo-americano e si è ritrovato immediatamente sotto di due break, ma è stato in quel momento che ha mostrato tutta la forza mentale che gli ha permesso di risalire nel punteggio e alla fine è riuscito a chiudere evitando persino il tie-break.

Il suo avversario di oggi sarà Marco Cecchinato che ieri ha lottato giusto un set con il belga De Greef, per poi chiudere col punteggio di 7-5 6-3. Marco, numero 97 del mondo e testa di serie numero 2 nel torneo umbro, è alla sua quarta semifinale Challenger in questo 2017 e oggi contro il numero 767 del ranking la vittoria pare scontata, ma c’è sicuramente interesse per il derby tricolore che si giocherà alle 18:30.

A completare il quadro delle semifinali ci sono Dusan Lajovic e Federico Delbonis, che si sono già affrontati sei volte in carriera con l’argentino avanti 4-2. Il serbo testa di serie numero 1 ieri ha battuto in meno di un’ora e mezza il portoghese Elias, mentre ha sudato un po’ di più il detentore della Coppa Davis contro il suo connazionale Facundo Bagnis.

Risultati:

[WC] L. Caruana b. G. Sakharov 6-4 7-5

[2] M. Cecchinato b. [7] A. De Greef 7-5 6-3

[1] D. Lajovic b. [6] G. Elias 6-3 6-4

[5] F. Delbonis b. [4] F. Bagnis 6-1 5-7 6-1