Andy Murray rinuncia all’esibizione di Hurlingham

Il campione in carica di Wimbledon non parteciperà all'esibizione di Hurlingham e dunque si presenterà a Londra avendo giocato un solo match sull'erba

Continua il periodo negativo di Andy Murray; il numero uno del mondo è costretto a rinunciare all’esibizione all’Hurlingham Club a causa dell’anca dolorante che continua a creargli problemi.

Dopo l’uscita al primo turno dal Queen’s, lo scozzese aveva pensato che un solo match sull’erba non sarebbe stato sufficiente come preparazione a Wimbledon e così aveva deciso di prendere parte all’esibizione di Hurlingham insieme ad altri top player, quali Rafa Nadal, Milos Raonic, Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas, David Ferrer, Lucas Pouille e Tomas Berdych. Murray avrebbe dovuto giocare contro Pouille, ma il suo team ha preferito essere più che prudente in vista dello Slam londinese. A questo punto, con una sola partita giocata sull’erba del Queen’s, la strada per difendere il titolo vinto l’anno scorso si fa sempre più ardua per Andy.