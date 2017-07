Wimbledon: Seppi sicuro, Schiavone a valanga. Vinci fuori in due

La leonessa lascia due giochi a Minella, adesso Svitolina. Andreas troverà Anderson, Roberta out con la Pliskova minore

Wimbledon, italiani: con Giorgi non ci si annoia. Bolelli sì, Fabbiano e Cecchinato no

F. Schiavone b. M. Minella 6-1 6-1 (da Londra, Laura Guidobaldi)

Esordio perfetto in quello che potrebbe essere l’ultimo Wimbledon (il 17esimo) per Francesca Schiavone. La 37enne di Milano regola in 53 minuti (e con una interruzione per pioggia), la n. 82 del ranking, Mandy Minella. Partita perfetta per Schiavo che ha messo in campo il suo più bel repertorio, sfoggiando un tennis efficace, ordinato e divertente, al contrario della sua avversaria, incostante e sprecona. Ora la attende Elina Svitolina.

Sicura e chirurgica Francesca Schiavone nel primo set contro Mandy Minella. In 23 minuti la Leonessa rifila un secco 6-1 alla tennista del Lussemburgo che, nonostante i tentativi di pressare Francesca con potenza e tenerle testa con il back di rovescio, non riesce a metterla in difficoltà, incorrendo per giunta in tanti errori e ingenuità. Decisamente insufficiente il rendimento di Minella, soprattutto nei pressi della rete e, dopo 23 minuti, Francesca agguanta il primo set per 6-1. Soddisfatto il pubblico del campo n. 11 che ogni volta accompagna i punti di Francesca con un ammirato “Oh nicee!”. La milanese continua a “servire” all’avversaria palle diverse e lavorate prendendo il largo poi nel secondo set sul 4-1. Arriva l’immancabile pioggia londinese e il gioco viene interrotto per circa mezz’ora. Quando si riprende, il destino della lussemburghese è già segnato. L’azzurra chiude in 53 minuti il primo turno a Church Road con un doppio 6-1. Schiavone mette a segno 17 vincenti, a fronte degli 8 di Minella; incorre in soli 5 gratuiti contro i 15 dell’avversaria.

(in aggiornamento)

Risultati:

Kr. Pliskova b. [31] R. Vinci 7-6(6) 6-2

A. Seppi b. N. Gombos 6-2 3-6 6-2 6-1

[28] F. Fognini vs D. Tursunov