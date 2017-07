McEnroe insiste: “Se giocassi adesso, sarei nella top 500 WTA”

John McEnroe non deve aver imparato tanto bene la lezione che danno le maestre di matematica quando dicono che non si sommano le mele con le pere, e tanto meno ci si fanno raffronti. Dopo le dichiarazioni di due settimane fa in cui stimava Serena Williams forte tanto quanto un tennista dalla posizione numero 700, oggi è stato lui stesso l’oggetto del paragone e ha affermato che potrebbe tranquillamente raggiungere la top 500 all’interno della classifica femminile. Il commento è arrivato durante un intervento radiofonico per BBC 5 e lui si è limitato a rispondere ad una domanda postagli da un ascoltatore, aggiungendo inoltre che sarebbe avvantaggiato dal fatto che loro sono abituate a giocare esclusivamente due set su tre. In sua compagnia in studio c’erano anche Kim Clijsters e Tim Henman entrambi divertiti dal piccolo siparietto, e l’ex-tennista britannico ironicamente ha detto che lui invece ricoprirebbe la posizione numero 699 del ranking.

"I'd probably be in the top 500 at least"

John McEnroe is asked where he'd be ranked in the current women's game 🎾🙈 pic.twitter.com/k5MAXsOqFj

