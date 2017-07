Wimbledon: Bautista Agut stende Nishikori, bene Cilic

Lo spagnolo, sempre acutissimo tatticamente, vola agli ottavi battendo il giapponese. Il croato chiude in 3 set su Johnson. Avanza anche Gilles Muller che attende il vincente di Nadal-Khachanov

Roberto Bautista Agut ottiene la sua seconda vittoria in carriera contro un top ten in uno Slam, dopo quella contro del Potro a Melbourne nel 2014. A farne le spese è Kei Nishikori, numero 9 del mondo e del seeding, che lo aveva sempre battuto nelle quattro precedenti sfide ma nessuna sull’erba, superficie su cui il ventinovenne spagnolo vanta la miglior percentuale di vittorie, mentre è decisamente ostica per il giapponese. Con l’arbitro Pascal Maria che si fa subito notare per due ottimi overrule sulla riga lontana, i due scambiano molto vicini alla linea di fondo, nascosti dal cappellino e con lo stesso logo sul piatto corde: resta lo swing del dritto per distinguerli. Ed è proprio il dritto a decidere il primo parziale, precisamente quello semplicissimo sbagliato da Kei in uscita dal servizio che regala il set point subito sfruttato da Bautista. Gli scambi da fondocampo sono intervallati da qualche pittino, dopo una smorzata giapponese, che magari si conclude con un colpo no-look tra gli applausi convinti. Il tie-break inizia con Michael Chang che osserva preoccupato il linguaggio del corpo giapponese e finisce sul 3 pari quando due dritti spagnoli squarciano il campo avversario per il mini-break decisivo. Nove palle break su nove annullate da Bautista finora, temperatura che si avvicina ai 30°.

Nishikori cerca timidamente di alzare il livello e, all’ottavo gioco, si procura la decima opportunità di brekkare Roberto che scivola sul contropiede avversario e cade rovinosamente; si rialza, ma perde quel game e i successivi tre. Dopo un’altra caduta, lo spagnolo decide di aver già regalato abbastanza: con un passante di rovescio tirato da molto lontano e uno dei suoi classici, pulitissimi dritti vincenti lungolinea, si riprende il break. Un Nishikori nervoso salva con il servizio la palla del 2-4 dopo aver ricevuto due warning (violazione di tempo e abuso di racchetta), ma non quella del 3-5. Bautista non trema e approda agli ottavi dove troverà Marin Cilic (2-1 i precedenti per il croato), sempre che rispetti il pronostco contro Steve Johnson.

Marin Cilic approda agli ottavi di finale di Wimbledon battendo senza troppi patemi Steve Johnson, numero 31 del mondo e testa di serie numero 26, 6-4 7-6 6-4. Una buona partita giocata dal croato che è sceso in campo con grande concentrazione e con poca voglia di rimanere a lungo in campo, nonostante un calo di tensione significativo tra il finale del secondo e l’inizio di terzo set. L’ex vincitore degli US Open 2014, sul 5-4 e servizio nel secondo parziale, si fa strappare la battuta dall’americano, allungando così il match di almeno una ventina di minuti. Sì perché Johnson, da lì in avanti, gioca con fiducia, costringendo prima l’avversario ad un tie-break e poi portandosi avanti 2-0 nel terzo set. Il gigante Marin riesce però a tornare subito in partita, riportando il risultato in parità sul 2-2 e brekkando poi di nuovo l’avversario, veleggiando agevolmente verso gli ottavi di finale.

(in aggiornamento)

Risultati:

[16] G. Muller b. A. Bedene 7-6(4) 7-5 6-4

[18] R. Bautista Agut b. [9] K. Nishikori 6-4 7-6(3) 3-6 6-3

[7] M. Cilic b. [26] S. Johnson 6-4 7-6(3) 6-4

B. Paire vs J. Janowicz

[4] R. Nadal vs [30] K. Khachanov

K. Anderson vs R. Bemelmans

[1] A. Murray vs [28] F. Fognini

[12] J.W. Tsonga vs [24] S. Querrey