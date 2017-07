Wimbledon, il Royal Box non è poi tanto reale

Critiche in Inghilterra sulle presenze nel Royal Box. Alcuni giornali fanno notare come ultimamente a Wimbledon il Royal Box ospiti in gran quantità conoscenze dei Middleton, che sembrano utilizzare il palco reale come uno spazio di famiglia. E così i posti più prestigiosi del Centre Court sono occupati da persone che non hanno particolari meriti se non quelli di essere amici alla lontana della moglie del principe William.

Qualche giorno fa a mettere in discussione il Royal Box e le sue tradizioni era stato John McEnroe. Nella sua nuova autobiografia, infatti, scrive che a suo parere non dovrebbero essere i giocatori a inchinarsi verso le presenze del palco reale, ma viceversa; per ragioni di meritocrazia. Secondo Supermac, infatti, fra tutti coloro che trovano posto nel Centre Court, nessuno ha faticato e accumulato più meriti dei tennisti.