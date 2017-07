McEnroe pronto a lasciare Wimbledon per raggiungere la madre malata

Il tre volte campione dello slam londinese è in allarme per le critiche condizioni di salute dell'anziana genitrice. Potrebbe partire da un momento all'altro alla volta di New York

Il Daily Mail fa sapere che l’ex campione statunitense, pilastro della BBC per cui sta coprendo il torneo con la solita verve e tagliente originalità, potrebbe essere costretto a lasciare Londra da un momento all’altro. Purtroppo sua madre Kay non versa in buone condizioni di salute e, se la situazione si dovesse aggravare, McEnroe si è organizzato in modo da prendere in qualsiasi momento il volo per New York. John, tre volte vincitore di Wimbledon e l’anno scorso presente ai Championships nelle vesti di “super consigliere” di Milos Raonic, ha purtroppo già perso il padre John Patrick McEnroe Senior alcuni mesi fa.