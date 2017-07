Djokovic non giocherà la Laver Cup

Dopo Wawtinka anche il tennista serbo ha deciso di non giocare il torneo esibizione ideato da Roger Federer

Novak Djokovic non sarà presente alla Laver Cup, il torneo-esibizione a squadre ideato da Roger Federer in programma dal 22 al 24 settembre a Praga. È stato lo stesso Federer a comunicarlo ufficialmente in una delle interviste post Wimbledon, anche se la scelta del serbo era facilmente prevedibile, soprattutto dopo che l’annuncio di una possibile pausa prolungata dal tennis. Queste le parole di Federer: “Novak mi ha detto che non ci sarà, soprattutto perché in quel periodo dovrebbe nascere il suo secondo figlio”.

A due mesi dall’evento, oltre allo stesso Federer, hanno dato conferma della loro partecipazione Nadal, Thiem e Berdych – padrone di casa – per il team Europa e Raonic e Isner per il Resto del Mondo. “Sto ancora aspettando una risposta da Andy (Murray). Sarebbe grandioso averlo con noi”, ha detto Federer. Qualche settimana fa Stan Wawrinka ha deciso di snobbare l’evento, preferendo il torneo di San Pietroburgo dove difende la finale.