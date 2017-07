ATP Challenger Cortina: poco tennis, tanta pioggia

Sospesi gli incontri di Donati e Jacopo Berrettini. Domani esordio per Gaio, Giannessi e Granollers

Alle 15.25 è arrivata l’ufficialità: stop al programma degli incontri per pioggia. La perturbazione annunciata per la giornata è arrivata con un po’ di ritardo e ha permesso almeno lo svolgimento di alcuni match del main draw di doppio. Sul campo Centrale “Serena Wines 1881” la coppia italiana formata da Daniele Capecchi e Gianluca Di Nicola non è riuscita a trovare le giuste contromisure contro Romain Arneodo e Riccardo Ghedin. Il punteggio ha premiato quest’ultimi che accedono così al turno successivo. Poco più tardi il campo “Champagne De Vilmont” ha ospitato un altro incontro di doppio tra l’interessante coppia formata dall’australiano Steven De Waard e il giapponese Ben McLachlan, che hanno sfidato Matteo Viola e Salvatore Caruso. Incontro dinamico e divertente che ha premiato il duo composto dal nipponico e dal ventiseienne di Brisbane. La pioggia ha invece interrotto il bell’incontro di singolare tra Matteo Donati e Guilherme Clezar. Prima dello stop il brasiliano si trovava avanti di un set ma, nella ripresa, aveva subito la rimonta di Donati che si era portato in vantaggio per 5 giochi a 2. Vittima della pioggia anche l’altro incontro di primo turno singolare, con Jacopo Berrettini che si trovava ad inseguire un set di svantaggio.

Il programma di domani (25 luglio) si preannuncia particolarmente ricco ed interessante. Oltre a Matteo Donati e Jacopo Berrettini che concluderanno i rispettivi incontri, scenderanno in campo anche i big con Federico Gaio che aprirà il programma sul centrale contro il qualificato Miljan Zekic. Da non perdere anche il match tra Gerald Melzer [3] e la giovanissima promessa spagnola Jaume Munar. Intorno all’ora di pranzo esordirà nel main draw anche Marcel Granollers [2] contro l’argentino Juan Pablo Paz e, a seguire, l’atteso esordio di Alessandro Giannessi [1] contro lo spagnolo Pedro Martinez. A conclusione del programma sono previsti anche due incontri del main draw di doppio, che ospiterà anche una wild card di eccezione, Stefano Meloccaro. “Quando me l’hanno chiesto non ho saputo dire di no – racconta Meloccaro – È una cosa che va fatta una volta nella vita”. Interviene poi il maestro di Stefano, Riccardo Facci: “Caro Alessandro (Giannessi) posso garantirti che Stefano è veramente in forma”. Il conduttore di Edicola Fiore conclude il siparietto ricordando l’appuntamento per mercoledì 26: “Sono al Forte Village e c’è anche Mark Woodforde vincitore di 12 Slam in carriera e 6 volte Wimbledon – conclude scherzando – perciò domani cercherò di allenarmi con lui quei 7/8 minuti per garantire una prestazione di alto livello”.