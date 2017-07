Lorenzi s’arrende. Umago incorona la stellina Rublev (Crivelli)

Rassegna a cura di Daniele Flavi

Lorenzi s’arrende. Umago incorona la stellina Rublev

Riccardo Crivelli, la gazzetta dello sport del 24.07.2017

Il rinascimento russo non poteva che passare attraverso un ragazzo dal nome così importante: Andrey Rublev, infatti, è stato il più grande pittore di icone della storia. Il talentino moscovita, 19 anni, disegna parabole imprendibili con la racchetta e conferma i pronostici di chi, un paio di anni fa, quando aveva chiuso l’anno da numero uno juniores, lo aveva battezzato come una sicura stella del futuro. Se ne accorge Paolo Lorenzi, che nella finale di Umago (482.060 , terra) deve inchinarsi in due set: a Paolino, reduce da un torneo molto dispendioso e da una semifinale-maratona contro Giannessi, stavolta non bastano le consuete doti gladiatorie e neppure cambiare tattica dopo essere finito sotto di due break (4-1) nel primo set. Lì, anziché tentare un inutile testa a testa di potenza, comincia a giocare palle alte e senza peso, che per qualche minuto disorientano il giovanissimo rivale. Non basta: Rublev prende le misure e ricomincia a martellare da fondo, con un gioco essenziale ed efficacissimo, sempre vicino alle righe. E pensare che era entrato in tabellone da lucky loser per la rinuncia di Coric, diventando così il 7 ripescato della storia a vincere un torneo, il primo dal 2009 quando ci riuscì Ram a Newport. Oggi debutterà tra i primi 50 del mondo e salirà al terzo posto nella Next Gen race, la classifica che porterà alle Finals di Milano. E la Russia, dopo che la generazione precedente era stata razziata dai dollari del Kazakistan, si ritrova con lui, Khachanov e Medvedev in un colpo solo. Una curiosità, visto che aveva battuto Fognini nei quarti: degli ultimi sei avversari di Fabio, cinque sono andati in finale e tre (Nadal, Zverev e appunto Rublev) hanno vinto alla fine il torneo.