Agassi: “Djokovic vuole sentirsi realizzato in altri ambiti”

"La decisione di lavorare con Novak? Ho seguito l'istinto. Non sono pagato, non sono più queste le ragioni che mi spingono a fare le cose nella vita"

“Penso che avendo raggiunto i 30 anni abbia iniziato a pensare a cose nuove, vuole sentirsi realizzato anche in altri ambiti e ottenere risultati in campi non legati al tennis”. Con queste parole Andre Agassi cerca di spiegare quello che sta succedendo, a livello emotivo, a Novak Djokovic. Il Kid di Las Vegas ha proseguito dicendo che “il tennis ora è diverso rispetto al passato e di conseguenza è necessario trovare altre soluzioni. Lui sta attraversando una fase che vivono tutti quanti e quindi noi dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione ai suoi problemi. E spero che ci riusciremo”.

Nella conferenza di tre giorni fa durante la quale il serbo ha annunciato una pausa dal tennis fino al prossimo anno, è emersa anche la notizia che la collaborazione con Agassi proseguirà nel 2018. Rilasciando un’intervista a Sport Klub, l’ex-numero 1 americano ha spiegato cosa lo ha spinto ad accettare la proposta. “Nella mia vita io seguo il cuore e l’istinto. Molti giocatori mi hanno chiamato, ma il suo modo di lavorare è molto intenso, inoltre è molto rispettoso e ho voluto incontrarlo per conoscerlo meglio e lavorare con lui. Come ho detto, è stata una cosa istintiva. Lui mi ha chiamato e io ho accettato”. Ancora una volta Agassi ha specificato che non ci sono legami economici tra i due. “Non sono qui per ricevere un salario, ormai non sono più queste le ragioni che mi spingono a fare le cose nella vita. Ciò che mi preme è aiutare Novak a fargli raggiungere il più alto livello possibile e fargli avere successo nella vita”.

Con il passare del tempo la figura di Agassi sembra sempre di più quella di un amico e confidente piuttosto che un coach, e anche lui stesso ha questa impressione. “Gli ho detto che lo aiuterò in ogni maniera possibile. Ancora non è stato ben definito il mio ruolo, ma impareremo e lavoreremo insieme. Quando faccio una cosa io ci metto tutto il mio cuore, altrimenti non la farei”.