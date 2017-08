Mondo Futures: Virgili torna al successo a Troyes

Prima affermazione stagionale per Adelchi che in Francia batte in finale Hoang. Finali amare invece per Basso e Petrone, sconfitti a Pontedera e Cluj Napoca

Tianjin, Cina F14 ($25.000) – A Tianjin arrivano in finale le prime due teste di serie del tabellone Nikola Milojevic e Zhe Li. I due hanno battuto in semifinale rispettivamente Shuichi Sekiguchi (tds numero 3) 6-4 6-0 e Hiroyasu Ehara 6-3 6-4. In finale ha avuto la meglio il ventiduenne serbo con il punteggio di 6-4 6-2, per Milojevic questo è stato il primo torneo vinto nel 2017.

Risultato finale: [1] N. Milojevic b. [2] Z. Li 6-4 6-2

Troyes, Francia F17 ($25.000) – Adelchi Virgili (tds numero 7) vince il primo Futures dell’anno, secondo in carriera, battendo in finale Antoine Hoang (tds numero 4) 2-6 6-4 6-3. Perde ai quarti il favorito Alexandre Muller (tds numero 1), battuto 6-1 6-3 da Jules Okala (tds numero 6).

Risultato finale: [7] A. Virgili b. [4] A. Hoang 2-6 6-4 6-3

Dublino, F2 ($25.000) – Non riescono ad andare oltre la semifinale i due tennisti di casa S. Barry (tds numero 3) e Simon Carr, battuti 7-5 6-3 da Peter Kobelt (tds numero 6) e 6-3 6-3 da Adrien Bossel. Quest’ultimo ha poi battuto in rimonta lo statunitense con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(7) ritornando alla vittoria in un Futures a distanza di due anni.

Risultato finale: A. Bossel b. [6] P. Kobelt 3-6 6-4 7-6(7)

Pontedera, Italia F23 ($25.000 + H) – Andrea Basso va vicino alla doppietta singolare/doppio nel Futures di Pontedera. Nel singolare Basso perde l’ultimo atto contro Sumit Nagal (tds numero 2) con il punteggio di 6-4 6-4. Nel torneo di doppio invece, in coppia con Walter Trusendi (tds numero 3), batte in finale Omar Giacalone e Jacopo Stefanini (tds numero 2) con un doppio 6-2.

Risultato finale: [2] S. Nagal b. A. Basso 6-4 6-4

Xativa, Spagna F23 ($25.000) – A distanza di un mese torna a vincere un Futures il venticinquenne Javier Marti (tds numero 3). In semifinale Marti ha battuto in tre set Marc Giner (tds numero 2) con il punteggio di 7-5 3-6 6-1, mentre in finale ha avuto la meglio su un altro connazionale, Eduard Esteve Lobato, per 6-1 6-4.

Risultato finale: [3] J. Marti b. E. Esteve Lobato 6-1 6-4

Champaign, Stati Uniti F25 ($25.000) – Prima vittoria in carriera per l’australiano Aleksandar Vukic che batte in tre set il qualificato Deiton Baughman con il punteggio di 7-5 4-6 6-2. Lo statunitense è stato autore dell’eliminazione di Liam Caruana (tds numero 5) nei quarti con il punteggio di 6-4 6-1.

Risultato finale: A. Vukic b. [Q] D. Baughman 7-5 4-6 6-2

St. Poelten, Austria F4 ($15.000) – A St. Poelten vince un austriaco ma non il favorito Dennis Novak (tds numero 1), che perde al secondo turno contro la sorpresa del torneo Felipe Martinez Sarrasague 4-6 6-3 7-6(3). L’argentino arriva in finale, dove però perde contro Pascal Brunner (tds numero 4) con il punteggio di 7-5 6-1.

Risultato finale: [4] P. Brunner b. F. Martinez Sarrasague 7-5 6-1

Duinbergen, Belgio F6 ($15.000) – A Duinbergen arrivano in fondo i due tennisti che meglio stanno facendo in questo 2017: Mats Moraing (tds numero 1) e Julien Cagnina (tds numero 3). Il tedesco ha superato in semifinale Yannick Vandenbulcke (tds numero 4) per 3-6 6-0 6-2, mentre Cagnina ha sconfitto con un doppio 6-2 Jonas Merckx (tds numero 5). La finale se l’aggiudica l’argentino al terzo con il punteggio di 6-0 2-6 7-5.

Risultato finale: [3] J. Cagnina b. [1] M. Moraing 6-0 2-6 7-5

Manizales, Colombia F2 ($15.000) – Niente seconda vittoria consecutiva in Colombia per Daniel Elahi Galan (tds numero 1), il ventunenne arriva in finale senza perdere un set ma lì si scontra contro Facundo Arguello (tds numero 4): l’argentino, che in semifinale ha eliminato il numero 2 del tabellone Facundo Mena per 6-2 6-0, batte il colombiano in tre set, 6-4 5-7 6-2.

Risultato finale: [4] F. Arguello b. [1] D. Galan 6-4 5-7 6-2

Cairo, Egitto F22 ($15.000) – Terza affermazione in Egitto in poche settimane per Youssef Hossam (tds numero 1), il diciannovenne numero 422 del ranking ha vinto il suo terzo Futures in carriera battendo in finale il connazionale Mazen Osama con il punteggio di 7-6(5) 6-1.

Risultato finale: [1] Y. Hossam b. [Q] M. Osama 7-6(5) 6-1

Parnu, Estonia F1 ($15.000) – Due vittorie in due settimane per Jurgen Zopp (tds numero 1). Vinto il Futures di Kassel, l’ex top 100 si ripete nel Futures di casa battendo in finale con un netto 6-1 6-3 George von Massow (tds numero 5). Zopp ha vinto tutti e cinque i match con estrema facilità, senza mai concedere agli avversari più di tre game in un set.

Risultato finale: [1] J. Zopp b. [5] G. von Massow 6-1 6-3

Skopje, Macedonia F1 ($15.000) – Maximilian Neuchrist (tds numero 2) vince a Skopje i tornei di singolare e di doppio. L’austriaco nel singolare non ha lasciato per strada un solo set, battendo in semifinale il tennista di casa Tomislav Jotovski 6-3 7-6(1) e in finale il croato Nino Serdarusic (tds numero 3) con il punteggio di 6-3 7-5.

Risultato finale: [2] M. Neuchrist b. [3] N. Serdarusic 6-3 7-5

Mohammedia, Marocco F2 ($15.000) – Si era fatto notare per i risultati ottenuti nei Futures dello Sri Lanka nel mese di giugno (con una vittoria), la scorsa settimana a Mohammedia Carlos Boluda-Purkiss (tds numero 2) è tornato a vincere battendo in finale il francese Elliot Benchetrit (tds numero 7) con il punteggio di 6-0 6-4.

Risultato finale: [2] C. Boluda-Purkiss b. [7] E. Benchetrit 6-0 6-4

Mragowo, Polonia F7 ($15.000) – Alla sesta partecipazione su sette Futures giocati in Polonia, Pawel Cias centra il successo, il primo dell’anno, il secondo in carriera, superando in rimonta l’ucraino Olexiy Kolisnyk con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Fabrizio Ornago in coppia con Samuel Bensoussan è arrivato in finale di doppio, persa al super tie-break contro il duo polacco Michal Dembek e Maciej Smola, 6-4 1-6 10-6 il punteggio.

Risultato finale: P. Cias b. O. Kolisnyk 4-6 6-3 6-2

Idanha a Nova, Portogallo F13 ($15.000) – Si ritira al primo turno il favorito Federico Ferreira Silva (tds numero 1) contro Martim Leote Prata sul punteggio di 6-3 3-4 per quest’ultimo. Ne approfitta Nuno Borges (tds numero 8) per arrivare in finale senza problemi. Lì incontra Andres Artunedo Marinavarr (tds numero 2) e lo batte con il punteggio di 7-6(4) 6-4, per il ventenne portoghese questo è il secondo Futures stagionale.

Risultato finale: [8] N. Borges b. [2] A. Artunedo Martinavarr 7-6(4) 6-4

Cluj Napoca, Romania F7 ($15.000) – Purtroppo il detto “non c’è due senza tre” è valso per Alessandro Petrone (tds numero 2): il ventiseienne numero 548 del ranking ha perso in Romania la sua terza finale stagionale e deve ancora rimandare la sua prima gioia in singolare. Superato in semifinale Nicola Ghedin (tds numero 4) 6-4 5-7 6-2, Petrone ha ceduto in finale contro il numero 1 del seeding Hernan Casanova con il punteggio di 6-3 6-4.

Risultato finale: [1] H. Casanova b. [2] A. Petrone 6-3 6-4

Kazan, Russia F4 ($15.000) – Seconda vittoria consecutiva a Kazan per Pavel Kotov (tds numero 6). Il diciottenne russo ha perso un solo set in tutto il torneo (nel primo turno contro il bielorusso Yahor Yatsyk vinto 1-6 6-3 6-0) e ha battuto nei quarti il numero 1 del seeding Alexander Igoshin per 6-4 6-1 e in finale Denis Yevseyev (tds numero 5) con il punteggio di 7-6(5) 6-2.

Risultato finale: [6] P. Kotov b. [5] D. Yevseyev 7-6(5) 6-2

Trnava, Slovacchia F1 ($15.000) – Doppietta per l’ucraino Danylo Kalenichenko (tds numero 3) che vince singolare e doppio del Futures di Trnava. Il tennista ucraino ha avuto i primi turni molto agevoli, poi in semifinale ha dovuto rimontare il numero 1 del seeding Peter Nagy (3-6 6-4 6-0) e in finale ha avuto più problemi del previsto contro la wild card Artem Dubrivnyy, battuta solo al terzo con il punteggio di 6-4 3-6 6-2.

Risultato finale: [3] D. Kalenichenko b. [WC] A. Dubrivnyy 6-4 3-6 6-2

Istanbul, Turchia F27 ($15.000) – Guillermo Olaso (tds numero 6) era fermo dal 2013, tornato lo scorso mese, il ventinovenne spagnolo ha centrato tre finali su tre tornei disputati, vincendone due. L’ultima la scorsa settimana a Istanbul, dove ha battuto uno dei tre favoriti del torneo. Superato in semifinale lo scoglio Dimitar Kuzmanov (tds numero 2) senza aver avuto bisogno di affrontarlo, causa ritiro del bulgaro, Olaso ha battuto in finale Martin Cuevas (tds numero 3) con il punteggio di 6-4 3-6 6-4. La coppia italiana formata da Cristian Carli e Mirko Cutuli vince il torneo di doppio battendo finale i sudamericani Cuevas e Dante Gennaro per 6-2 7-5; per entrambi i tennisti questo è il primo titolo in assoluto a livello Futures.

Risultato finale: [6] G. Olaso b. [3] M. Cuevas 6-4 3-6 6-4