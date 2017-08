Quanti creano canzoni per Roger Federer! Ma lui cantante è.. il più trascinante, il n.1

La Federermania impazza dopo il trionfo di Wimbledon... e anche prima. È un'onda inarrestabile di Federmusic

Roger Federer ispira di tutto e di più. Non soltanto le poesie del nostro poeta Lars. I suoi aficionados conoscono certamente le canzoni che con il suo nome si trovano su YouTube. Ubitennis ha però scovato un inedito e con questa scusa, oltre a proporlo, La Ballata Folk di Roger Federer, ha preso il pretesto per rispolverare anche gli altri.

Tutto è nato perché… l’altro giorno mi ha telefonato Antonello Paulesu, un amico di un amico che ha composto, musicato e interpretato alla chitarra, questa “Ballata Folk intitolata a Roger Federer. Qui sotto, più in basso, potrete leggerne il testo e ascoltarne la versione musicale.Ma novello DJ vi propongo prima, perché possiate confrontarle (e eventualmente votarle…), e per chi non le avesse già ascoltate, anche un altro paio di canzoni, la prima in inglese e la seconda in svizzero tedesco (!!). Prima di mettere il link alla canzone più trascinante fra tutte perchè interpretata con un vocione assolutamente sorprendente: quella di Roger Federer in persona, con il sostegno di un coro molto particolare nel quale dovreste riconoscere almeno un plurivincitore di Grande Slam.

La prima canzone è quella in inglese, “The Roger Federer Grand Slam Man“. Le prime parole della canzone sono “Roger Federer, you’re getting better-er Every time I see you play Roger Federer, that’s what I said” e il pezzo è stato composto e musicato dal gruppo “Binge”.

La seconda canzone (che io non ascolterei se fossi in voi) è in svizzero tedesco, cantata dallo stesso tennista nel lontano 2009 in quel di Genova. La Svizzera aveva appena battuto 3-2 l’Italia nello spareggio per rimanere nel World Group di Coppa Davis e Federer, con un altro ragazzotto che riconoscerete, festeggiava cantando.

La terza canzone è quella composta suonata e cantata da Antonello Paolesu il cui testo potete leggere qui sotto con tanto di cover.. con i colori svizzeri naturalmente.