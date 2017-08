Accadde Oggi: Serena è olimpica ed eguaglia Steffi Graf

4 agosto 2012: Serena Williams detronizza Maria Sharapova e conquista il primo oro individuale alle Olimpiadi

Nell’enunciare tutti i record battuti da Serena Williams si fatica a tenere un filo logico, per tutte le diramazioni che i suoi successi impongono di prendere. Certamente la conquista della medaglia d’oro alle olimpiadi di Londra 2012, pur non essendo affatto tra i suoi successi più importanti dal punto di vista del prestigio, ha avuto il significato di “chiudere” il suo ciclo dei record. il 4 agosto di 5 anni fa la statunitense ha infatti conquistato il Career Golden Grand Slam grazie all’affermazione in tutte le prove dello Slam e nella competizione olimpica. Prima di lei a livello femminile ci era riuscita soltanto Steffi Graf.

Un severissimo 6-0 6-1 a Maria Sharapova al termine non solo di una finale ma anche di un torneo a senso unico, totalmente dominato con soli 17 game smarriti lungo il cammino e un solo turno di servizio perso al secondo turno contro Urszula Radwanska. Questo però non è un record perché Suzanne Lenglen nel 1920 ne aveva persi soltanto quattro per cingersi della medaglia d’oro. Certo, lei era la Divina…

Il Career Golden Grand Slam Serena Williams l’aveva già vinto anche in doppio. E addirittura “doppio”, grazie all’oro vinto in coppia con Venus sia a Sydney 2000 che a Pechino 2008 e alla doppia affermazione in tutti e quattro gli Slam.