Kyrgios: “Ajla mi ha lasciato, non riesco a giocare a tennis”

L’australiano lo ha confidato (forse) per scherzo a tre giovani tifosi che si sono allenati con lui a Washington

Il ritiro di Nick Kyrgios nel suo match di primo turno all’ATP 500 di Washington ha senza dubbio fatto discutere. Sotto 6-3 3-0 contro l’americano Tennys Sandgren, l’australiano deciso di non proseguire l’incontro a causa di un dolore alla spalla, che l’aveva costretto a diversi Medical Time Out.

Tuttavia, fin dal suo ingresso in campo, Kyrgios è apparso svogliato e ben poco combattivo come d’altronde era già successo nelle sue ultime apparizioni al Queen’s e a Wimbledon, dove pure aveva dato forfait. Memore forse di questi precedenti il pubblico statunitense, appena il giudice di sedia ha decretato la fine del match, lo ha beccato con dei sonori fischi e versi di disapprovazione.

Se tre fatti fanno una prova, dopo il caso Tomic, in Australia si è (ri)aperto il caso Kyrgios. Non è che forse anche lui semplicemente non ha voglia di giocare a tennis? Questa spiegazione è corroborata da diverse dichiarazioni rilasciate dal 21enne talento di Canberra in passato, in cui affermava in ordine sparso di non sentirsi abbastanza motivato, di preferire il basket, di non voler rimanere sul circuito molto a lungo. Inoltre, pare che, mentre si incamminava verso gli spogliatoi di Washington, Nick abbia esplicitamente detto alla madre Norlalia di “non avere voglia di giocare”.

Ma la ragione dietro questa mancanza di entusiasmo potrebbe essere ben altra. Infatti dietro a tutto ci sarebbe la fine della sua relazione sentimentale con la collega e connazionale Alja Tomljanovic. Dopo che lo stesso Kyrgios è stato avvistato gironzolare per locali notturni a Londra insieme ad altre due poco conosciute tenniste, pare che Ajla abbia deciso di dargli il ben servito tanto da cancellare le foto insieme sul proprio profilo Instagram. Lui però non l’ha presa benissimo e ha confessato i suoi patimenti. Ma non ai propri amici o ai propri genitori. Bensì ad alcuni suoi giovanissimi tifosi che lo guardavano allenarsi nella capitale statunitense dopo l’eliminazione dal torneo.

Kyrgios li ha notati e ha lanciato una sfida: “Se riuscite a rispondere al mio servizio vi regalo una racchetta”. Uno di loro c’è riuscito e si è portato a casa l’ambito cimelio in una giornata che probabilmente ricorderà a lungo. Successivamente l’australiano, forse in un tentativo di metterli in guardia dai rischi dell’amore o forse in un momento di sfogo, ha ammesso di fronte ai tre ragazzini: “Ero bravo. Poi la mia ragazza mi ha lasciato e ora non riesco a giocare”. Chissà che dietro ai presunti infortuni e l’irritante indolenza non si nasconda proprio una delusione sentimentale.