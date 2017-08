TV e Rete: la grande corsa parte dal Canada, su SKY e Supertennis

A Montreal comincia la battaglia tra Nadal e Federer per il n.1 di fine stagione. A Toronto il torneo femminile con le prime 14 giocatrici del mondo presenti

Dopo un paio di settimane passate a pensare agli assenti più che ai presenti, siamo di nuovo pronti a pensare alle grandi partite sul campo: il combined canadese in doppia sede alternata tra Montreal e Toronto rimette in scena il meglio del tennis. Questo è soprattuto vero per il torneo femminile in Ontario dove di fatto saranno presenti le prime 20 giocatrici del mondo (non considerando Serena Williams inattiva causa maternità). Il torneo maschile di Montreal subisce le tante assenze di prestigio (Murray, Djokovic, Wawrinka e Cilic) ma potrà mettere in campo i due dominatori del 2017 Roger Federer e Rafael Nadal con il maiorchino che “vede” il ritorno al primo posto mondiale. Questo mese, che include anche il combined di Cincinnati e l’ultimo Slam dell’anno a New York, segnerà di fatto le gerarchie della stagione.

SKY Sport e Supertennis offriranno copertura integrale dei due tornei fin dal primo 15 sia in TV che in streaming. Ecco dunque come seguire al meglio questa rovente settimana di tennis..

SKY SPORT (Sky Go e Now TV)

Una settimana in compagnia del grande tennis internazionale con l’ATP World Tour Masters 1000, che da lunedì 7 a domenica 13 agosto sarà in Canada, più precisamente a Montreal. Nonostante qualche illustre defezione, i migliori tennisti del mondo, a partire da Roger Federer, trionfatore a Wimbledon, per arrivare a Rafael Nadal, saranno presenti sul cemento dell’Uniprix Stadium della città canadese per contendersi la “Coupe Rogers”.

Tutto il torneo sarà proposto in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD, con due canali dedicati, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 2 HD, e oltre 75 ore di programmazione live. Una delle due semifinali andrà in onda, invece, su Sky Sport 3 HD. La “squadra” di Sky che seguirà la Rogers Cup sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Pietro Nicolodi e Paolo Ciarravano, mentre al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Laura Garrone, Luca Bottazzi, Marco Crugnola, Stefano Pescosolido e Gianluca Pozzi.

SKY SPORT 1 HD

Lunedì 7 agosto

dalle 18.30 alle 4.30 prima giornata

Martedì 8 agosto

dalle 18.30 alle 4.30 seconda giornata

Mercoledì 9 agosto

dalle 18.30 alle 4.30 terza giornata

Giovedì 10 agosto

dalle 18.30 alle 21.30 e dalle 23.30 alle 4.30 quarta giornata

Venerdì 11 agosto

dalle 18.30 alle 22.30 primo e secondo quarto di finale

dalle 24.30 alle 4.30 terzo e quarto quarto di finale

Notte sabato 12-domenica 13 agosto

ore 2 seconda semifinale

Domenica 13 agosto

ore 22 finale

SKY SPORT 2 HD

Lunedì 7 agosto

dalle 18.30 alle 2.30 prima giornata

Martedì 8 agosto

dalle 18.30 alle 2.30 seconda giornata

Mercoledì 9 agosto

dalle 18.30 alle 2.30 terza giornata

Giovedì 10 agosto

dalle 18.30 alle 2.30 quarta giornata

SKY SPORT 3 HD

Sabato 12 agosto

dalle 21 prima semifinale

Gli abbonati alla pay-tv satellitare italiana possono accedere ai canali SKY Sport anche da PC, Smartphone o Tablet tramite Sky Go e le relative app gratuite. Anche i non abbonati alla tv satellitare possono seguire tutto il torneo tramite il servizio streaming Now TV tramite il ticket sport (settimanale o mensile) per vedere tutto il torneo (su PC, Smartphone, Tablet e Console da gioco) (maggiori informazioni). Now TV è compatibile con svariati dispositivi: PC/Mac, iPad, Tablet e Smart TV Samsung, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Now TV box (ex Sky Online TV Box).

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Nuova Frequenza/Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione), trasmetterà in diretta esclusiva da lunedì 7 a domenica 13 agosto il WTA Premier 5 di Toronto, Canada.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (solo dall’Italia). La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming multi-match.

Questi gli orari delle dirette con repliche durante tutto l’arco della giornata:

WTA Premier 5 Toronto

lunedì 7 agosto – LIVE alle ore 17.00, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

martedì 8 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00; alle ore 17.00, alle ore 19.00, alle ore 21.00 ed alle ore 23.00

mercoledì 9 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00; alle ore 17.00, alle ore 19.00, alle ore 21.00 ed alle ore 23.00

giovedì 10 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00; alle ore 17.00, alle ore 19.00, alle ore 21.00 ed alle ore 23.00

venerdì 11 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00; alle ore 18.30 ed alle ore 20.30

sabato 12 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00 (quarti); alle ore 19.00 (semifinale1)

domenica 13 agosto – LIVE alle 01.00 (semifinale2); alle ore 19.30 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile

Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP Masters 1000 Montreal: 78 match IN DIRETTA da lunedì 7 agosto



I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.

STREAMING (WTATV.com)



Il nuovo servizio streaming ufficiale della WTA consente di seguire tutti i tornei del circuito al prezzo di 8.93 euro al mese o 67.05 euro per un anno. L’abbonamento consente l’accesso tramite PC/MAC e dispositivi mobili e si può sospendere in qualsiasi momento.

Questa settimana copertura integrale del WTA Premier 5 di Toronto da lunedì 7 agosto con diretta da 5 campi: Centrale, Grandstand, Court N.1, Court N.3, Court N.4.