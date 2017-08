Montreal: l’unico 1000 al mondo con una tribuna libera e gratuita

A Montreal, basta arrivare un po' in anticipo, e si può vedere il tennis assolutamente gratis. Non sul campo centrale, certo, ma lo spettacolo non è male

(dal nostro inviato a Montreal)

Tra le tante gradevolezze che questo (relativamente) piccolo ma bellissimo impianto di Jarry Parc, che ospita il Masters 1000 del Canada, offre agli appassionati di tennis, ce n’è una assolutamente unica: la tribuna libera posta dietro l’ultimo campo al confine con i prati del parco urbano, il numero 9, che è aperta e accessibile da chiunque. Una cosetta da 200 e rotti posti quando è piena, ma l’idea stessa è a dir poco simpaticissima. Diamoci un’occhiata.



Arrivando dietro all’impianto, dal parco, che ha campi da hockey a rotelle, da calcio e una piscina pubblica, eccola lì, proprio dietro al 9.



La vista dall’altro lato, ci sono tavolini e un maxischermo che trasmette le partite in diretta, a disposizione di chi vuole farsi un bel pic-nic tennistico.



Sulla scaletta d’ingresso, due turisti del tennis sembrano gradire la cosa, e la bella giornata di sole.



Ecco la vista sul campo, direi ottima. I due tipi di prima sono sempre lì, mi sembra quasi di conoscerli, ma non ho tempo di approfondire, devo andare da Federer e Nadal per fare gli spunti tecnici.

Scherzi a parte, l’iniziativa degli organizzatori è semplicemente fantastica, un modo splendido di coinvolgere anche i semplici passanti, che possono salire e sedersi quando vogliono. Ovviamente, come detto, si tratta del campo 9, non di uno show court, ma può comunque capitare di assistere a delle signore partite. Un semplice esempio, riguardante quest’anno: lunedì sul 9 hanno giocato Robin Haase contro Albert Ramos Vinolas, Benoit Paire contro Donald Young, Diego Schwartzman contro Reilly Opelka e Adrien Mannarino contro Daniil Medvedev. Martedì il programma è stato Borna Coric contro Mikhail Youzhny, Sam Querrey contro Vincent Millot, e poi i doppi con Ferrer/Bautista Agut contro Nestor/Pospisil e Rojer/Tecau contro Young/Gonzalez.

Mi raccontava l’imprescindibile Vanni Gibertini che nel 2015 sul campo 9 giocarono il doppio Rafael Nadal (con Fernando Verdasco) e Novak Djokovic (con Janko Tipsarevic). Sembra incredibile, poter vedere Rafa e Nole così, giusto passando di lì, senza spendere un dollaro.

Niente male, direi, considerando che basta arrivare per le 10-30 – 11 di mattina per sedersi comodi e tranquilli, con i match che iniziano a mezzogiorno. Ripeto, tutto libero e gratuito. Well played, Tennis Canada.