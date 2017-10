Sharapova accetta la wild card e ritorna a Mosca dopo 10 anni

L'ultima partita disputata da Maria Sharapova sui campi della Kremlin Cup fu una "caldissima" sfida con Vika Azarenka. Forse qualcuno la ricorderà

Maria Sharapova disputerà la 22esima edizione femminile della Kremlin Cup, torneo ospitato dall’Olympic Stadium di Mosca. Il direttore del torneo Aleksey Selivalenko non aveva fatto mistero dell’intenzione di riservare una wild card alla siberiana, ancora impegnata a Tianjin dove disputerà domani la semifinale contro Sabalenka. La conferma è arrivata da Tennis Russia. Maria non scende in campo a Mosca da 10 anni. Nell’edizione 2007 (da n.4 del ranking) veniva eliminata all’esordio da Vika Azarenka in un match parecchio ricco di tensione. Per chi non avesse memoria di quell’incontro, trova QUI i punti salienti.

Si tratterà dell’ottavo torneo stagionale per Masha, tutti disputati grazie a una wild card. Ricordiamo che in quanto vincitrice Slam non ci sono limiti al numero di inviti che Sharapova può ricevere in una stagione. Ne aveva ricevute anche altre tre, per scendere in campo a Birmingham, Toronto e Cincinnati, ma è stata costretta a rifiutarle per problemi fisici.

Maria Sharapova sarà la settima giocatrice russa nel tabellone principale al fianco di Kasatkina, Makarova, Vikhlyantseva, Vesnina, Pavlyuchenkova e Kuznetsova. Sulla presenza di quest’ultima vige ancora qualche dubbio diffuso negli scorsi giorni e non ancora dissolto. Il numero di giocatrici russe è comunque destinato a salire per via delle wild card ancora non assegnate. La formula del torneo di Mosca (categoria Premier) prevede quattro slot disponibili per le wild card, due riservate a giocatrici top 20/vincitrici Slam (una è Sharapova, l’altra è ancora disponibile e potrebbe andare a Sloane Stephens) e due libere. Molto probabilmente queste ultime due andranno a tenniste russe: come confermato dalla direzione del torneo per spiegare il mancato invito a Garcia, la priorità va alle giocatrici di casa. L’annuncio è atteso nelle prossime ore ma sembra molto probabile che una delle due andrà a Vera Zvonareva.

Nel tabellone di qualificazione una wild card è andata a Margarita Gasparyan, ferma da Wimbledon 2016 e a secco di vittorie addirittura da un anno e mezzo (Miami 2016, 1T contro Annika Beck), le altre due ad Alisa Kleybanova e Sofya Lansere.