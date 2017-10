Serie A1 maschile: Park Genova riparte con una vittoria, TC Italia a valanga

I campioni in carica e i finalisti dello scorso anno ripartono con un successo. Bene le due squadre di Palermo

Prima giornata della Serie A1 maschile 2017: i campioni in carica del Park Genova si sono aggiudicati il match clou di giornata passando per 4-2 sui campi del Circolo Canottieri Aniene, altra pretendente a un ruolo di primo piano: Alessandro Giannessi ha fatto suo in rimonta il confronto fra numeri uno con Matteo Berrettin, insieme a Gianluca Mager (vincitore su Gianluigi Quinzi) e dallo spagnolo Pablo Andujar, con il giovane Liam Caruana unico punto in singolare per la compagine capitolina, che poi non è riuscita ad acciuffare il pari nei doppi. Vittoria esterna anche nell’altro incontro del girone 2 con il Circolo Tennis Palermo che si impone sul Tennis Club Pistoia.

Vittoria anche per l’altra squadra del capoluogo siciliano, il Tennis Club Palermo Due: Marco Cecchinato ( e compagni però solo ai doppi hanno superato il Tennis Club Sinalunga, mentre il Circolo Tennis Maglie ha festeggiato il ritorno in A1 vincendo per 4-2 contro il Tennis Club Genova 1893. Netto successo per il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, che in Versilia ha schiantato il Tennis Club Schio confermando di essere la favorita del girone 3, nel quale matura l’unico pareggio di giornata, quello fra i romagnoli del Circolo Tennis Massa Lombarda e i romani del Due Ponti, bravi a recuperare dopo esser stati sotto 3-1 nei singolari. 6-0 casalingo anche per il Tennis Club Crema ai danni dell’Ata Battisti Trento nel gruppo 4, dove il Tennis Club Parioli è andato a vincere in trasferta a sorpresa sul Tennis Club Prato

Quella disputata è la prima delle sei giornate che compongono la fase a gironi, che proseguirà fino a domenica 19 novembre. Dopo la fase di playoff e playout (26 novembre e 3 dicembre), le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

A.D. Tennis Club Palermo Due – Tennis Club Sinalunga A.S.D. 4-2

Pietro Licciardi (SI) b. Marco Cecchinato (PA2) 61 26 64

Antonio Campo (PA2) b. Christian Perinti (SI) 64 26 63

Giovanni Galuppo (SI) b. Alberto Cammarata (PA2) 60 67(3) 62

Francesco Palpacelli (PA2) b. Alessandro La Cognata (SI) 63 60

A. Campo/A. Cammarata (PA2) b. G. Galuppo/A. La Cognata (SI) 62 57 10-7

Marco Cecchinato/Francesco Palpacelli (PA2) b. Pietro Licciardi/Christian Perinti 63 76(4)

Tennis Club Genova 1893 – Circolo Tennis Maglie A.S.D. 2-4

Erik Crepaldi (MA) b. Edoardo Eremin (GE) 1-0 rit.

Ruben Ramirez Hidalgo (GE) b. Jannick Jankovits (MA) 64 67(5) 62

Giorgio Portaluri (MA) b. Francesco Picco (GE) 75 46 75

Francesco Garzelli (MA) b. Matteo Siccardi (GE) 63 62

Francesco Picco/ Ruben Ramirez Hidalgo (GE) b. Erik Garzelli/Giorgio Portaluri (MA) 75 75

Erik Crepaldi/ Jannick Jankovits (MA) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (GE) 75 63

GIRONE 2

Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. 2-4

Alessandro Giannessi (PA) b. Matteo Berrettini (AN) 36 76(6) 64

Gianluca Mager (PA) b. Gianluigi Quinzi (AN) 64 61

Liam Caruana (AN) b. Lorenzo Musetti (PA) 62 64

Pablo Andujar (PA) b. Flavio Cipolla (AN) 61 60

Matteo Berrettini/Flavio Cipolla (AN) b. Francesco Moncagatto/Lorenzo Musetti (PA) 76(5) 62

Alessandro Giannessi/Andrea Basso (PA) b. Gianluigi Quinzi/Liam Caruana (AN) 46 63 10-8

Tennis Club Pistoia A.S.D. – Circolo del Tennis Palermo ASD 2-4

Salvatore Caruso (PA) b. Adelchi Virgili (PI) 75 60

Omar Giacalone (PA) b. Andrea Vavassori (PI) 64 62

Luca Margaroli (PA) b. Tommaso Brunetti (PI) 64 63

Lorenzo Vatteroni (PI) b. Andrea Trapani (PA) 61 62

Luca Margaroli/Omar Giacalone (PA) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (PI) 61 62

Adelchi Virgili/Andrea Vavassori (PI) Salvatore Caruso/Andrea Trapani (PA) 64 76(3)

GIRONE 3

Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL 6-0

Filippo Volandri (IT) b. Massimo Bosa (S) 60 61

Walter Trusendi (IT) b. Pietro Pettinà (S) 61 61

Marco Furlanetto (IT) b. Leonardo De Rigo (S) 60 60

Edoardo Graziani (IT) b. Gabriele Broccardo (S) 60 63

Filippo Volandri/Walter Trusendi (IT) b. Massimo Bosa/Pietro Pettina 61 61

Marco Furlanetto/ Edoardo Graziani (IT) b. Gabriele Broccardo/Leonardo De Rigo (S) 60 62

Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – Due Ponti S.S.D. ARL 3-3

Enrique Lopez Perez (MA) b. Potito Starace (DP) 64 76(7)

Federico Gaio (MA) b. Federico Teodori (DP) 63 62

Samuele Ramazzotti (MA) b. Giulio Di Meo (DP) 62 63

Lorenzo Abbruciati (DP) b. Lorenzo Rottoli (MA) 76(4) 26 61

Potito Starace/Giulio Di Meo (DP) b. Enrique Lopez Perez/Federico Gaio (MA) 76(3) 36 10-5

L. Abbruciati/F. Teodori (DP) b. S. Ramazzotti/A. De Bernardis (MA) 62 76(2)

GIRONE 4

A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – A.T.A.C. Battisti Trentino ASD 6-0

Andrey Golubev (CR) b. Marco Brugnerotto (BA) 62 60

Adrian Ungur (CR) b. Mattia Bernardi (BA) 60 60

Flippo Mora (CR) b. Davide Ferrarolli (BA) 60 60

Alessandro Coppini (CR) b. Stefano D’Agostino (BA) 61 61

Adrian Ungur/Lorenzo Bresciani (CR) b. Mattia Bernardi/Marco Brugnerotto (BA) 67(3) 60 13-11

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (CR) b. Stefano D’Agostino/ Davide Ferrarolli 60 60

Tennis Club Prato A.S.D. – Tennis Club Parioli ASD 2-4

Milijan Zekic (PA) b. Jacopo Stefanini (PR) 75 36 64

Federico Iannaccone (PR) b. Gian Marco Moroni (PA) 63 61

Matteo Fago (PA) b. Matteo Trevisan (PR) 75 63

Francesco Bessire (PA) b. Filippo Miliani (PR) 60 60

Milijan Zekic/Matteo Fago (PA) b. Jacopo Stefanini/Federico Iannaccone (PR) 76(3) 63

Matteo Trevisan/Andrea Chiocchini (PR) b. Francesco Bessire/Andrea Bessire (PA) 76(1) 75