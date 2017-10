Djokovic e Wawrinka ripartono da Abu Dhabi

Il ritorno in campo dei due è previsto per dicembre: parteciperanno al Mubadala World Tennis Championship insieme a Nadal

Adesso ci sono una data e un luogo per il ritorno di Novak Djokovic e Stan Wawrinka. Entrambi, fermi da mesi a causa di alcuni acciacchi fisici, saranno in gara al Mubadala World Tennis Championship, l’esibizione di Abu Dhabi che quest’anno celebra la decima edizione. Il loro 2018 inizierà dunque con qualche giorno di anticipo – l’evento degli Emirati avrà luogo dal 28 al 30 di dicembre – e li metterà da subito di fronte a sfidanti di altissimo livello: gli altri membri del sestetto saranno infatti il numero 1 mondiale Rafael Nadal, Dominic Thiem, Pablo Carreño Busta e Milos Raonic (anche lui fermatosi in anticipo questo autunno), tutti top 10 attuali o recenti.

“Il mio recupero sta procedendo bene e non vedo l’ora di essere di nuovo in campo” ha detto Wawrinka. Sia per lui sia per Djokovic si tratterà della quinta partecipazione al Mubadala World Tennis Championship, di cui “Nole” è stato tre volte campione dal 2011 al 2013. Ancora nessuna ufficialità invece su quale sarà il loro primo evento ATP della prossima stagione: il serbo ha annunciato soltanto che ripartirà dall’Australia (senza specificare se si tratterà di Sydney, di Brisbane o direttamente degli Australian Open) mentre lo svizzero, che ha sempre giocato un torneo di preparazione al primo Slam, potrebbe tornare a Brisbane come lo scorso anno.