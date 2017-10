Alexander Zverev dà forfait alle Finals di Milano

Pessime notizie per le finali Next Gen: il numero cinque del mondo ha scelto le big Finals di Londra e Milano dovrà accontentarsi della sua presenza solo all'inaugurazione del torneo

Come era prevedibile Alexander Zverev non prenderà parte alle NextGen Finals di Milano. Non si può di certo biasimare il giovane tedesco, attualmente numero 5 del mondo, terzo nella race per Londra e primo incontrastato nella race per Milano, con un divario di ben 3271 punti dal secondo, Andrey Rublev. Il 2017, grazie anche alle vittorie nel Master 1000 di Roma e Montreal, ha sancito l’entrata nel mondo dei big per il ventenne dai lunghi capelli biondi, che se prima era una promessa del tennis, ora è diventato l’avversario da battere insieme ai nomi più noti del circuito.

Sasha non avrebbe potuto partecipare ad entrambe le Finals, dal momento che quelle under 21 cominceranno il sette novembre e si concluderanno l’undici, un giorno prima della tappa di Londra. Così il nuovo evento del capoluogo lombardo perde la sua punta di diamante e dovrà accontentarsi della presenza di Zverev soltanto durante il primo giorno del torneo, a cui il tedesco parteciperà durante l’inaugurazione dell’evento.