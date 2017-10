WTA Elite Trophy Zhuhai: il programma di mercoledì

Prima giornata per il gruppo Camelia: la campionessa degli US Open Sloane Stephens sfida Sevastova. Esordio di Mladenovic nel gruppo Azalea e di Barty in quello Rosa

WTA Elite Trophy Zhuhai 2017 (foto via Twitter, @WTAEliteTrophy)

Prosegue il programma del “Master B” di Zhuhai. Dopo il primo giorno di sfide, altri tre match di singolare in programma mercoledì. Ad aprire la giornata sarà Kiki Mladenovic contro Magdalena Rybarikova, match valido per il Gruppo Azalea. Un solo precedente tra le due, datato 2009, quando si sfidarono sulla terra rossa del Roland Garros. Vinse la slovacca solo al terzo set (8-6). A seguire la sfida del Gruppo Rosa tra Pavlyuchenkova e Barty. Due i precedenti entrambi vinti dalla russa senza mai perdere un set (e con un bagel di chiusura). Il primo agli US Open 2013 e il secondo, sempre nello stesso anno, a Kuala Lumpur. Chiude il programma Stephens-Sevastova (Gruppo Camelia), anche qui solo un precedente, pochi mesi fa a New York nei quarti di finale: vinse la poi futura campionessa solo al tiebreak del terzo set. Ore 08:00 (italiane): [1] K. Mladenovic vs [10] M. Rybarikova

Non prima delle 09:00: [4] A. Pavlyuchenkova vs [9] A. Barty

Non prima delle 12:00: [3] S. Stephens vs [5] A. Sevastova WTA Elite Trophy Zhuhai: il sorteggio dei gironi

CATEGORIE Flash

TAG WTA Elite Trophy Zhuhai 2017

Condividi