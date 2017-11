WTA Elite Trophy Zhuhai: il programma di giovedì

Terza giornata del Master: tutti match inediti! Occhi puntati sulla giovane Barty, che sfiderà l'ex numero uno del mondo, Angelique Kerber

Siamo arrivati alla terza giornata del Master B di Zhuhai e domani scenderanno in campo i gruppi Rosa, Camelia e Bougainvillea per una serie di incontri inediti. Ad aprire le danze saranno Angelique Kerber e Ashleigh Barty per il girone Rosa. Sarà uno scontro generazionale tra la 29enne, ex numero uno del mondo, precipitata alla 19esima posizione del ranking, e una delle nuove leve del tennis femminile, che a soli 21 anni già compete nelle mini Finals. La giovane australiana ha ottenuto ottimi risultati nel corso della stagione: si è issata fino alla 20esima posizione mondiale, arrivando in finale al torneo di Birmingham (sconfitta da Petra Kvitova) e al Premier 5 di Wuhan, battuta da Caroline Garcia.

A seguire sarà il turno di Anastasija Sevastova e Barbora Strycova, che rientrano nel gruppo di Sloane Stephens (Camelia). Nel 2017, la lettone può vantare un trofeo all’International di Maiorca, i quarti di finale agli US Open e la semifinale a Madrid. Infine scenderanno in campo Coco Vandeweghe contro Elena Vesnina, che quest’anno ha messo in bacheca il torneo di Indian Wells. L’americana, invece, ha il vantaggio di aver già vinto la sua partita contro Peng, terza giocatrice del girone Bougainvillea.

Ore 08:00 (italiane): [8] A. Kerber vs [9] A. Barty

Non prima delle 09:00: [5] A. Sevastova vs [11] B. Strycova

Non prima delle 12:00: [2] C. Vandeweghe vs [6] E. Vesnina

WTA Elite Trophy Zhuhai: il sorteggio dei gironi