ATP Finals, i gruppi: Federer con Zverev, per Dimitrov è sempre Nadal

Effettuato il sorteggio dei gruppi "Sampras" e "Becker" per il Masters 2017. Federer pesca anche la "cenerentola" Sock, Thiem si siede con Nadal

Mentre a Milano dopo la prima giornata si dibatte sull’impatto delle nuove regole, le ATP Finals 2017 “tradizionali” di Londra prendono ufficialmente il via con il sorteggio dei due gruppi a nome “Sampras” e “Becker”. La competizione scatterà il 12 novembre con i primi due singolari e si concluderà la domenica successiva, 19 novembre, con la finalissima. Questi gli accoppiamenti sorteggiati:

GRUPPO SAMPRAS

[1] R. Nadal

[4] D. Thiem

[6] G. Dimitrov

[7] D. Goffin

GRUPPO BECKER

[2] R. Federer

[3] A. Zverev

[5] M. Cilic

[8] J. Sock

Non è andata malissimo a Rafa Nadal, che pescando Thiem si trova di fronte probabilmente il meno pericoloso del lotto. Dimitrov può diventare un cliente insidioso, e l’ha impegnato duramente nelle ultime due sfide, mentre Goffin dovrà dimostrare di poter battagliare con i migliori dopo aver conquistato una meritatissima qualificazione. L’avversario più ostico per Federer sembra al momento più Cilic che Zverev, in crisi di risultati (e di condizione fisica) da un paio di mesi. Jack Sock è la classica mina vagante: potrebbe prevalere l’inesperienza o l’onda di entusiasmo derivante dalla vittoria di Bercy.

CALENDARIO (orari italiani, ordine di gioco dei gruppi ancora da stabilire)

Domenica 12

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Lunedì 13

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Martedì 14

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Mercoledì 15

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Giovedì 16

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Venerdì 17

15:00: primo singolare

21:00: secondo singolare

Sabato 18

15:00: prima semifinale

21:00: seconda semifinale

Domenica 19

19:00: finale

MONTEPREMI E PUNTI

IL SORTEGGIO DEL TORNEO DI DOPPIO

GRUPPO WOODBRIDGE/WOODFORDE

[1] Lukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA)

[4] Jamie Murray (GBR) / Bruno Soares (BRA)

[5] Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA)

[7] Ivan Dodig (CRO) / Marcel Granollers (ESP)

GRUPPO ELTINGH/HAARHUIS

[2] Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS)

[3] Jean-Julien Rojer (NED) / Horia Tecau (ROU)

[6] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)

[8] Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL)