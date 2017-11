ATP Finals: Herbert e Mahut si ritirano, allarme Davis o precauzione?

Un tweet annuncia il ritiro della coppia francese, senza specificarne le motivazioni. Al loro posto per l'ultimo match del Gruppo B in campo Klaasen e Ram

Un nuovo ritiro eccellente alle ATP Finals, dopo quello di Rafa Nadal. Il forfait, questa volta a sorpresa, arriva dal torneo di doppio: a lasciare Londra sono Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Il tweet che comunica l’abbandono del torneo da parte della coppia francese non offre ulteriori spiegazioni. Nel clan transalpino, in ogni caso, si accende una spia d’allarme in vista della finale di Davis contro il Belgio in programma a Lille nel prossimo week-end.

Herbert/Mahut have withdrawn from the #NittoATPFinals. Raven Klaasen and Rajeev Ram will replace them in Group Eltingh/Haarhuis in the 1st doubles match at noon. — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 16, 2017

Nelle prossime ore capiremo meglio se si è trattato di una misura precauzionale o se Noah dovrà effettivamente preoccuparsi. Nel match contro Kontinen e Peers – a questo punto già qualificati alle semifinali – il posto dei francesi è stato preso da Klaasen e Ram. Si tratta del terzo ritiro complessivo in queste ATP Finals, il secondo per quanto riguarda il torneo di doppio. Anche la coppia composta da Dodig e Granollers, in corsa nell’altro girone, ha abbandonato la competizione dopo le prime due sconfitte per essere sostituta da Marach/Pavic.