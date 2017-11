Challenger: caccia alle semifinali. A Puna è festa indiana

Italiani in campo soltanto a Brescia, ma nel resto del mondo ci si dà battaglia. Il torneo più ricco è negli Stati Uniti, in India possibile derby in finale

Champaign (USA. Hard, Indoor. $75000)

Poche sorprese sul cemento americano dell’Illinois. Una sola quella degna di nota, ovvero la sconfitta al secondo turno della seconda testa di serie Henri Laaksonen contro il canadese Filip Peliwo (6-3 7-5). Per il resto il torneo è arrivato ai quarti di finale liscio come l’olio, grazie alle conferme di Tennys Sandgren (tds n.1), Taylor Fritz (tds n.3) e Bjorn Fratangelo (tds n.5). Questi risultati consegnano quindi un tabellone ancora molto equilibrato, con tutti i migliori giocatori in corsa per ottenere questo titolo di fine stagione. Ostica la sfida per Tennys Sandgren, che se la dovrà vedere contro Tim Smyczek che contro di lui vanta tre vittorie in altrettante sfide. Così come per Taylor Fritz, anche lui in svantaggio negli scontro diretti contro il suo prossimo sfidante, il conterraneo Tommy Paul, che quest’anno sta vivendo la sua miglior stagione come conferma il best ranking raggiunto proprio in queste ultime settimane. A sfidarsi per gli altri due posti in semifinale saranno il britannico Cameron Norrie (tds n.4) e Mackenzie McDonald, mentre Bjorn Fratangelo affronterà Filip Peliwo.

Il Tabellone completo

Toyota (Giappone. Carpet, Indoor. $50000)

Più ballerino è stato invece il percorso del torneo giapponese, che ha perso per strada ben tre teste di serie, tra cui spicca la n.1 di Taro Daniel. Il padrone di casa è uscito subito al primo turno contro il connazionale Shintaro Imai, entrato in tabellone grazie a una wild card. Stessa sorte, anche se con un turno di ritardo, è toccata anche a Go Soeda, sconfitto in due set dall’australiano Max Purcell, n.275 a 19 anni e con un’ottimo futuro davanti a sé. Proprio lui si giocherà un posto in semifinale contro un altro australiano, John Millman (tds n.5), che ha dovuto faticare tantissimo contro il giapponese Uchiyama annullando anche tre match point. Fanno ben sperare nella parte alta del tabellone i quarti di finale raggiunti dal francese Calvin Hemery (classe 1995), che contro Whittington ha un’ottima chance di ottenere le semifinali in un torneo Challenger (quest’anno ha già vinto un titolo di categoria a Tampere). Poco da segnalare nella parte bassa del tabellone, con le più importanti teste di serie ancora in gara. Tatsuma Ito se la vedrà con Hubert Hurkacz, tennista polacco che ha raggiunto la finale al precedente Challenger di Shenzen 2, mentre Mathhew Ebden (tds n.2) si gioherà l’accesso in semifinale contro il sud-coreano Duckhee Lee, dieci anni più giovane di lui.

Il Tabellone completo

Pune (India. Hard, Outdoor. $50000)

Si stanno giocando in queste ore i quarti di finale del torneo indiano, di cui si segnala la già certa presenza in semifinale di Adrian Menendez-Maceiras, che ha avuto la meglio di Alexsandr Nedovyesov, costretto al ritiro indietro di un set e di un break. Ma il torneo indiano, che ha seguito un percorso molto tranquillo fino ai quarti di finale, è stato scosso dalle imprese dei padroni di casa. Balz Kavcic (tds n.1) è stato eliminato in due set dal beniamo del pubblico Saketh Myneni. C’è ora la possibilità di un derby, perché Myneni attende in semifinale il connazionale Ramkumar Ramanathan o Nikola Milojevic, con il primo in rampa di lancio dopo la stagione fin qui migliore della sua carriera (spicca la vittoria su Dominic Thiem sull’erba di Antalya). Nella parte bassa invece a sfidare in semifinale lo spagnolo Menendez-Maceiras sarà un altro indiano: Yuki Bhambri (tds n.3) ha infatti battuto Jay Clarke con un secco 6-4 6-0. Ci sarà quindi (almeno) un indiano in ognuna delle due semifinali. Un buon viatico per la città che a gennaio 2018 ospiterà anche un torneo di categoria ATP 250, in luogo del defunto torneo di Chennai.

Il Tabellone completo

Santiago 2 (Cile. Clay, Outdoor. $50000)

Poche sorprese anche nel torneo cileno di Santiago, con tutte le maggiori teste di serie in grado di raggiungere i quarti di finale. Nella parte alta è il brasiliano Rogerio Dutra Silva a guidare il seeding, e a tentare di ostacolarlo ci sarà il qualificato argentino Patricio Heras, vera sorpresa del torneo fin qui. Nel quarto successivo troviamo la sfida tra la quarta e l’ottava testa di serie, Gastao Elias e Marcelo Arevalo (non ci sono precedenti tra i due). Più equilibrate appaiono le sfide nella parte bassa del tabellone. Thiago Monteiro e Carlos Berlocq, rispettivamente quinta e terza testa di serie, sono pronti a darsi battaglia in quella che è un’affascinante sfida tra terraioli condita da tre precedenti, con l’argentino in vantaggio 2-1. ll vincitore se la dovrà vedere probabilmente contro il cileno Nicolas Jarry (tds n.2), atteso da una partita sulla carta facile contro il colombiano Galan, che ha già battuto quest’anno a Medellin.

Il Tabellone completo

In questi giorni si sta giocando anche a Brescia (Carpet, Indoor. €43000). QUI il resoconto dettagliato del challenger lombardo.