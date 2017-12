Qualificazioni ATP/WTA: gli azzurri partono con il piede giusto

Vittorie per Seppi e Berrettini a Doha, in attesa di Travaglia. Avanzano anche Deborah Chiesa ad Auckland e Jasmine Paolini a Shenzhen

Una buona prima giornata di tennis per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dei tornei ATP e WTA. Partiamo da Auckland, dove la 21enne Deborah Chiesa ha superato in rimonta (3-6 6-2 6-1) la britannica Suzy Larkin (710 del mondo). Al secondo turno se la vedrà con la croata Tereza Mrdeza (226 del ranking WTA), che al primo turno ha sconfitto in tre set la testa di serie numero 3 Viktorija Golubic. Negli altri incontri, si segnala l’uscita di scena di Richel Hogenkamp (2), battuta da Bonaventure, mentre avanzano tutte le altre favorite del seeding. Rimanendo in campo femminile, a Shenzhen convince Jasmine Paolini che si libera della testa di serie numero 4 Anna Karolina Schmiedlova (136 della classifica mondiale) in un’ora e quindici minuti di gioco (6-3 6-4). Per l’azzurra al prossimo turno la cinese Jing-Jing Lu (165 WTA). Oltre a Schmiedlova, fuori anche altre quattro teste di serie: Krejcikova (2) battuta da Buyukakcay, Han (3) contro Kerkhove, Jang (6) sconfitta da Wang e Martincova (7) contro Lu.

Sono invece tre gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dei tornei ATP, tutti a Doha. Buono l’esordio di Andreas Seppi (testa di serie numero 1), che supera per 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco, il 22enne francese Calvin Hemery. Al secondo turno sfiderà Mirza Basic (136 del mondo e testa di serie numero 8). Bene anche Matteo Berrettini (settimo favorito del seeding). Il 21enne azzurro ha sconfitto in due set (6-4 7-5) il britannico Liam Broady (170 del ranking mondiale) e al prossimo turno se la vedrà con Maximilian Marterer (testa di serie numero 2). L’ultimo italiano in gara è Stefano Travaglia, attualmente in campo nel suo match di primo turno contro il ceco Vaclav Safranek (228 ATP). Negli altri incontri del Qatar ExxonMobil Open, successo della testa di serie numero 3 Stefanos Tsitsipas contro la wild card Zayid per 6-3 6-4 – al prossimo turno sfiderà Elias Ymer – e di Aldin Setkic che elimina con il punteggio di 6-3 6-2 il quarto favorito del seeding Dustin Brown.

Risultati

WTA International Auckland, primo turno qualificazioni

[1] J. Fett b. E. Kostova 6-2 6-1

B. Schoofs b. [WC] P. Hourigan 6-3 6-4

S. Soler-Espinosa b. E. Hozumi 6-2 6-3

[8] M. Kato b. M. Imanishi 6-1 6-7(4) 6-1

Y. Bonaventure b. [2] R. Hogenkamp 6-1 6-7(3) 6-4

K. Boulter b. [WC] S. Jones 2-6 6-1 6-1

J. Loeb b. [WC] E. Routliffe 4-6 6-1 6-3

[6] A. Rodionova b. J. Glushko 6-1 7-5

T. Mrdeza b. [3] V. Golubic 3-6 7-5 6-2

D. Chiesa b. S. Larkin 3-6 6-2 6-1

C. Perrin b. M. Zanevska 6-4 6-3

[7] S. Vickery b. M. Frech 7-5 6-3

[4] N. Broady b. L. Chirico 6-3 6-3

V. Kuzmova b. B. Stefkova 6-3 6-3

A. Rus b. [WC] J. Carswell 6-1 6-0

[5] R. Ozaki b. A. Muhammad 6-3 6-4

WTA International Shenzhen, primo turno qualificazioni

[1] D. Kovinic b. [WC] Y. Zhang 6-2 6-0

[WC] X. Wang b. [6] S. Jang 2-6 6-1 6-4

C. Buyukakcay b. [2] B. Krejcikova 7-6(1) 7-5

[8] S. Voegele b. I. Bara 6-4 6-3

L. Kerkhove b. [3] X. Han 6-4 6-3

[5] A. Blinkova b. C. Zhao 6-2 6-2

J. Paolini b. [4] A.K. Schmiedlova 6-3 6-4

J.J. Lu b. [7] T. Martincova 7-6(2) 6-4

ATP 250 Doha, primo turno qualificazioni

[1] A. Seppi b. C. Hemery 6-4 6-3

[2] M. Marterer b. [WC] M.S. Zayed 6-1 6-1

[7] M. Berrettini b. L. Broady 6-4 7-5

[3] S. Tsitsipas b. [WC] M. Zayid 6-3 6-4

E. Ymer b. [5] P. Sousa 4-2 rit.

A. Setkic b. [4] D. Brown 6-3 6-2

[8] M. Basic b. A. Vatutin 6-3 6-4

[6] S. Travaglia vs V. Safranek