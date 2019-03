Indian Wells LIVE Day 4: anche il torneo maschile entra nel vivo

L’edizione 2019 del torneo di Indian Wells sta per avere inizio. Nella prima giornata si giocheranno i primi turni della parte bassa del tabellone femminile e i dodici incontri finali delle qualificazioni maschili.



Ad aprire le danze sullo Stadium 1 (alle 20 italiane) saranno Johanna Konta e Pauline Parmentier. A seguire l’interessantissimo esordio di Amanda Anisimova, omaggiata di una wild card, contro Aleksandra Krunic e la sfida tra Yafan Wang e Sofia Kenin. Dopo il match tra Bernanda Pera e la qualificata McNally, il programma sul centrale si chiuderà con il derby bielorusso tra Victoria Azarenka e Vera Lapko.

Sullo Stadium 2, si parte con Schmiedlova-Davis, seguita da Andreescu-Begu. Sugli altri campi, da segnalare la sfida tra Daria Gavrilova e Dayana Yastremska (Stadium 4, non prima delle 01 italiane) e, per gli amanti delle variazioni, quella tra Tatjana Maria e Magdalena Rybarikova (02 italiane circa). Occhio anche a Vondrousova-Siegemund (Stadium 5, ore 20 italiane).

Le qualificazioni maschili vedranno invece impegnato in campo un italiano, Salvatore Caruso. L’azzurro si giocherà l’accesso al tabellone principale contro Prajnesh Gunneswaran e il suo match avrà inizio verosimilmente verso le 22 italiane. Sono ancora in corsa per un posto nel main draw anche Rublev (vs Fratangelo), Humbert (vs Wolf), Evans (vs Rubin) e Istomin (vs Gerasimov).

STADIUM 1 – Inizio alle 20 italiane

Johanna KONTA (GBR) vs Pauline PARMENTIER (FRA)

Aleksandra KRUNIC (SRB) vs [WC] Amanda ANISIMOVA (USA)

WANG Yafan (CHN) vs Sofia KENIN (USA)

Bernarda PERA (USA) vs [Q] Catherine MCNALLY (USA)

Non prime delle 3 italiane

Vera LAPKO (BLR) vs Victoria AZARENKA (BLR)

STADIUM 2 – Inizio alle 20 italiane

Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) vs [WC] Lauren DAVIS (USA)

[WC] Bianca ANDREESCU (CAN) vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

QUALI – [WC] C. Harrison vs [17] E. Ymer

[WC] Eugenie BOUCHARD (CAN) / Sloane STEPHENS (USA) vs Kirsten FLIPKENS (BEL) / Johanna LARSSON (SWE)

STADIUM 3 – Inizio alle 20 italiane

Petra MARTIC (CRO) vs Magda LINETTE (POL)

Elise MERTENS (BEL) / Aryna SABALENKA (BLR) vs [2] Timea BABOS (HUN) / Kristina MLADENOVIC (FRA)

QUALI – [12] A. Rublev vs [23] B. Fratangelo

Barbora STRYCOVA (CZE) vs [Q] Viktorija GOLUBIC (SUI)

STADIUM 4 – Inizio alle 20 italiane

QUALI – [WC] M. Giron vs [24] M. Kecmanovic

QUALI – [11] D. Istomin vs E. Gerasimov

QUALI – T. Ito vs [WC] JC Aragone

non prima delle 01 italiane

Daria GAVRILOVA (AUS) vs Dayana YASTREMSKA (UKR)

STADIUM 5 – Inizio alle 20 italiane

Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs Laura SIEGEMUND (GER)

QUALI – C. Eubanks vs [21] A. Bolt

QUALI – [8] R. Berankis vs [15] F. Krajinovic

Tatjana MARIA (GER) vs Magdalena RYBARIKOVA (SVK)

STADIUM 6 – Inizio alle 20 italiane

ZHANG Shuai (CHN) vs Viktoria KUZMOVA (SVK)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs [Q] Kateryna KOZLOVA (UKR)

[Q] Stefanie VOEGELE (SUI) vs [WC] Sachia VICKERY (USA)

[Q] Nao HIBINO (JPN) vs [WC] Jennifer BRADY (USA)

STADIUM 7 – Inizio alle 20 italiane

Monica NICULESCU (ROU) / Abigail SPEARS (USA) vs Veronika KUDERMETOVA (RUS) / Demi SCHUURS (NED)

QUALI – [9] P. Gunneswaran vs S. Caruso

QUALI – [10] D. Evans vs N. Rubin

STADIUM 8 – Inizio alle 20 italiane

Darija JURAK (CRO) / Raluca OLARU (ROU) vs [4] Nicole MELICHAR (USA) / Kveta PESCHKE (CZE)

[7] Andreja KLEPAC (SLO) / María José MARTÍNEZ SÁNCHEZ (ESP) vs Kaitlyn CHRISTIAN (USA) / Asia MUHAMMAD (USA)

Lyudmyla KICHENOK (UKR) / Nadiia KICHENOK (UKR) vs Desirae KRAWCZYK (USA) / Sabrina SANTAMARIA (USA)

STADIUM 9 – Inizio alle 20 italiane

QUALI – L. Rosol vs A. Popyrin

QUALI – [3] U. Humbert vs [WC] J. J. Wolf

QUALI – [1] R. Albot vs L. Lacko

Il tabellone maschile – QUALIFICAZIONI / MAIN DRAW

Il tabellone femminile – QUALIFICAZIONI / MAIN DRAW