Nishikori: “Sono in fiducia, adoro la Spagna”

Prima giornata di qualficazione al “Mutua de Madrid” al solito ricca di incontri di ottimo livello all’insegna dell’equilibrio, con qualche sorpresa e nessun italiano in lizza dopo la rinucia di Berrettini impegnato in semifinale a Monaco.

Tra gli incontri più interessanti della giornata spiccavano sicuramente quello tra la speranza norvegese Ruud e l’incostante e a tratti svogliato talento francese Paire e quello tra Robin Haase e Bernard Tomic. Nel primo, il tennista di Oslo ha sostanzialmente asfaltato Paire con un 6-1 6-1 che lascia pochissimo spazio alle interpretazioni. Il secondo invece, equilibratissimo come da pronostico, ha visto prevalere Haase (che si porta anche in vantaggio negli head to head sull’australiano) bravo a recuperare un set di svantaggio e soprattutto un break di svantaggio subito in apertura di terzo set per poi chiudere l’ultima frazione per 7-5. Per Tomic questo inzio di 2019 si conferma davvero non esaltante dopo che alla fine dello scoro anno aveva dato segnali positivi soprattutto dopo la vittora al 250 di Chengdu sul nostro Fabio Fognini.

Tra le sorprese va sicuramente rimarcata la sconfitta di Leonardo Mayer, numero 10 del seeding, contro il boliviano Dellien, mentre non è molto sorprendente la sconfitta di McDonald, ancora piuttosto acerbo su questa superficie, per mano dell’argentino Londero. Delude anche Dzumhur eliminato da Guido Andreozzi, numero 97 del ranking, in un incontro piuttosto equilibrato dove il servizio ha inciso poco e la differenza l’hanno fatta i giochi in ribattuta.

Grandissima battaglia invece tra Darius Copil e Nicolas Jarry con il gigante rumeno che la spunta un po’ a sorpresa, considerando gli ultimi risultati sul rosso del tennista cileno, per 7-6 al terzo dopo oltre due ore di un match tiratissmo. Partita molto equlibrata dove Copil ha capitalizzato al meglio le palle break presentatesi a dispetto del suo avversario che ne ha sfruttate 3 su 16.

Vince in scioltezza anche una delle rivelazioni di inizio 2019, il polacco Hurkacz che regola con un perentorio 6-0 6-2 Marcel Granolleres.

Avanzano anche l’americano Taylor Fritz e gli specialisti spagnoli Carballes Baena e Ramos Vinolas. Ha invece avuto bisogno di ben due ore e mezza Adrian Mannarino per prevalere sullo spagnolo Plans 6-4 5-7 7-5.

Gianluca Santori