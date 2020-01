ATP Cup: Safin raggiante, Isner abbattuto

Il lunedì sarà la giornata del secondo giro di lancette per i raggruppamenti A, B ed E, che aiuterà a farsi un’idea più compiuta sulla corsa ai due posti riservati alle migliori seconde.

Tornano in campo i primi due della classe, Nadal e Djokovic, e si troveranno di fronte a due sfide piuttosto diverse. La Spagna partirà largamente favorita contro l’Uruguay dei fratelli Cuevas, incapace di vincere un solo set contro il Giappone, mentre la Serbia affronterà la Francia in una sorta di spareggio per guadagnare la vetta del girone. Classifiche alla mano i due singolari dovrebbero premiare Paire (contro Lajovic) e Djokovic (contro Monfils), dunque è facile che il doppio sarà rivelatore. Nel gruppo della Spagna il Giappone ha ottime chance di mantenersi in vetta battendo la modesta Georgia di Basilashvili, mentre Anderson può essere il fattore determinate di Sudafrica-Cile.

Nel gruppo E ultima chiamata per l’Austria di Thiem, sconfitta nettamente dalla Croazia nella prima sfida: ad opporsi ci sarà l’Argentina, forte del vantaggio nella sfida tra numeri due (Pella favorito su Novak) ma destinata a soccombere – stando ai valori sulla carta – nella sfida dei numeri uno. Anche se Thiem nella prima uscita non ha certo brillato. Nello stesso raggruppamento, la Croazia può ‘ammazzare’ o quasi il discorso qualificazione confermandosi contro la Polonia. Coric è in grande forma.

SYDNEY – Gruppo E

Croazia vs Polonia – dalle 00

M. Cilic vs K. Zuk

B. Coric vs H. Hurkacz

I. Dodig/N. Mektic vs H. Hurkacz/L. Kubot

Austria vs Argentina – dalle 07:30

D. Novak vs G. Pella

D. Thiem vs D. Schwartzman

O. Marach/J. Melzer vs M. Gonzalez/A. Molteni

BRISBANE – Gruppo A

Sudafrica vs Cile – dalle 01

L. Harris vs N. Jarry

K. Anderson vs C. Garin

R. Klaasen/R. Roelofse vs C. Garin/N. Jarry

Serbia vs Francia – dalle 08:30

D. Lajovic vs B. Paire

N. Djokovic vs G. Monfils

N. Djokovic/N. Troicki vs N. Mahut/E. Roger-Vasselin

PERTH – Gruppo B

Giappone vs Georgia – dalle 03

G. Soeda vs A. Metreveli

Y. Nishioka vs N. Basilashvili

B. Mclachlan/T. Matsui vs A. Bakshi/G. Tsivadze

Spagna vs Uruguay – dalle 10:30

R. Bautista Agut vs F. Roncadelli

R. Nadal vs P. Cuevas

P. Carreno Busta/R. Nadal vs A. Behar/P. Cuevas