Roland Garros, la favola di Juan Pablo Varillas. Un peruviano agli ottavi slam dopo ventinove anni. Ora la sfida a Djokovic

Una delle storie a sorpresa di questa prima settimana di gioco a Bois de Boulogne è quella di Juan Pablo Varillas. Il tennista peruviano, numero 94 delle classifiche mondiali, approda per la prima volta alla seconda settimana di un torneo del Grande Slam, superando sulla sua strada due teste di serie, Roberto Bautista Agut e Hubert Hurkacz. Per il peruviano adesso arriva un ottavo da brividi contro il serbo Novak Djokovic.

Quello contro Hurkacz è un successo storico per il tennis peruviano. L’ultimo tennista del suo paese a raggiungere gli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam fu Jaime Yzaga, che nel 1994 si spinse agli ottavi a Parigi e sino ai quarti di finale allo US Open. L’ultimo peruviano che si spinse al terzo turno a Parigi fu invece Luis Horna nel 2005.

Tornano a Varillas, il momento storico è arrivato dopo tre ore e quarantacinque minuti di battaglia contro il numero 14 al mondo Hubert Hurkacz. Un match che ha mandato in estasi il tennista peruviano: “Credo sia stata una grande partita dall’inizio alla fine. È stata davvero dura perché lui stava colpendo molto forte e servendo così bene, ma sono riuscito a costringerlo ad entrare nello scambio per quasi tutto il tempo.”

Un successo figlio di una scelta strategica. Sfruttare le maratone di Hurkacz dei giorni precedenti per avere la meglio dal punto di vista fisico e psicologico: “Penso che sia stato mentalmente difficile per lui perché non stava portando a casa così tanti punti con il suo servizio. Inoltre, ha giocato due partite da 5 set prima di questa, quindi sapevo che forse giocando scambi più lunghi, facendo più set sulla terra battuta, fisicamente non sarebbe stato in grado di performare come fa sempre. Alla fine penso di aver giocato un quinto set davvero buono, e le due opportunità che dovevo sfruttare, le ho colte.”

Quelli conquistati a Parigi sono stati i primi match vinti nel main draw di un Grande Slam per il ventisettenne di Lima. Lo scorso anno a Parigi, dopo aver superato le quali, la sorte gli regalo un primo turno sullo Chartier contro Felix Auger-Aliassime. Avanti due set a zero, il peruviano, non abituato a questo tipo di match subì la rimonta del canadese. In Australia da lucky loser costringe agli straordinari Alexander Zverev che ebbe la meglio solo per 6-4 al quinto sulla Margaret Court Arena.

Per Varillas, i match nei tabelloni principali dello slam sembrano essere ormai delle maratone da cinque set. Anche contro Shang al primo turno e Bautista al secondo, il peruviano ha disputato il set decisivo. In entrambi i casi rimontando da uno svantaggio di due set a zero.

Una settimana da sogno che riporta il tennis peruviano in auge dopo diversi anni. Come non ricordare la vittoria di Luis Horna contro Roger Federer sulla terra parigina nel 2003. Horna che oltre ad essere il capitano di Davis, gestisce anche diversi tennisti, uno dei quali è lo stesso Varillas.

Il nome più di rilievo rimane Alex Olmedo, peruviano con passaporto statunitense, che vinse Australian Open e Wimbledon nel 1959 e la Coppa Davis con gli USA nel 1958 (il Perù non aveva una squadra e le regola di eleggibilità in passato erano diverse).

Varillas vuole fare da traino ad un movimento abbastanza povero in questo momento. “Penso che sia una grande cosa per il mio paese. Non ci sono così tanti tennisti professionisti. Essere un tennista professionista non è un’opzione in Perù. Quindi penso di poter essere un esempio per i ragazzi. Per dimostrargli che possiamo fare questo tipo di cose, possiamo giocare a questo tipo di eventi.”

Il tennista ventisettenne è l’unico peruviano nei primi quattrocento al mondo. Sebbene qualcosa si stia muovendo, basta pensare al diciannovenne Bueno, ai margini dei primi quattrocento al mondo e vincitore del Bonfiglio nel 2021. “Se lavoriamo, se manteniamo la giusta disciplina, se lo facciamo con costanza e credendo in noi stessi, diventare un tennista professionista penso sia sicuramente possibile. Penso che questa mia avventura sarà una buona spinta per i bambini a continuare il loro sogno di essere, un giorno, un giocatore di tennis professionista. Penso potrà aiutare anche per i genitori a non fanno pressione sui bambini perché vadano al college o qualcosa del genere.”

Per scalare la classifica e giocare in palcoscenici di questo livello, Varillas ha dovuto giocare molto nella palestra dei Challenger. Dieci finali disputate e cinque titoli messi in bacheca. Di recente ha giocato anche sul suolo italiano ed è stato intervistato a Sanremo dal nostro Giovanni Pelazzo. In quell’occasione lo stesso Varillas aveva evidenziato le difficoltà e la spinta nell’essere l’unico riferimento del suo paese. “Non ci sono riferimenti per quel che riguarda il tennis: in Sudamerica gira praticamente tutto intorno al calcio. Tutti gli altri sport sono accantonati in un angolino ed è come se non esistessero”

E proprio per questo fu un avvicinamento progressivo quello a questo sport: “I miei genitori mi hanno portato ad uno di quei campi estivi. Si praticava ogni tipo di sport e c’era il tennis, che insieme al calcio era lo sport che adoravo. Ho praticato entrambi gli sport sino ai 15-16 anni. Poi ho capito che ero più bravo a tennis ed ho continuato a lavorare ed eccomi qui.”

Una perseveranza che ha portato il tennista peruviano a battere in stagione gente del calibro di Delbonis, Thiem e il nostro Lorenzo Musetti. Una cavalcata da qualificato a Buenos Aires che gli ha permesso di raggiungere la prima semifinale ATP (persa contro Norrie) e il best ranking alla posizione 76. Ora arriva Djokovic, una sfida che il peruviano affronterà senza timore: “Quando si entra in campo, le chance sono 50-50. Si gioca l’uno contro l’altro“.