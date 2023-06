WTA Ranking: Swiatek non molla il trono. Haddad Maia n.10 e Muchova n.16. Cocciaretto nuova n.1 d’Italia

Yannick Noah è stato l’ultimo tennista francese a vincere un torneo del Grande Slam, e lo ha fatto quando ancora si impugnavano le racchette in legno. Mentre proprio dopo il suo trionfo al Roland Garros del 1983 venne adottato il cambio dei materiali, con il passaggio ad attrezzi in grafite. Quando il 63enne di Sedan, quarant’anni orsono, fu incoronato Re di Parigi ricevendo la tanto desiderata Coppa dei Moschettieri pose fine ad un digiuno di campioni transalpini che perdurava da ben 37 anni: dalla vittoria dell’Open di Francia da parte di Marcel Bernard.

La conquista del Bois de Boulogne dell’ex n. 3 al mondo diede vita ad una serie di scatenate e massicce celebrazioni del festante pubblico di casa. Nel 2023, tuttavia, a distanza di quattro decenni nessun altro tennista bleau è stato in grado di far rivivere certe emozioni al popolo francese.

Noah ottenne il proprio best ranking nel 1986, nel complesso in carriera si aggiudicò 23 titoli. Ma anche al termine della sua brillante attività da professionista della racchetta, non gli sono assolutamente mancate gioie soddisfazioni come i tre sigilli in Coppa Davis nelle vesti di Capitano. Nel 2005, infine, è stato inoltre inserito nella International Tennis Hall of Fame di Newport.

La vera grandezza di Yannick è stata però quella di trascendere il campo ed ergersi a personaggio a tutto tondo. Figlio di un calciatore camerunense – Zacharie Noah -, egli è diventato indiscusso simbolo della Francia rappresentando di fatto una bandiera sociale e multirazziale del Paese.

Sul campo rispecchiava perfettamente la sua personalità che mostrava al di fuori: acrobatico, audace, carismatico, atletico e vincente. Ciononostante fin da giovanissimo quando rientrò in Africa – la sua Terra d’origine, si stabilì nella capitale del Camerun a Yaoundé – al seguito del ritiro del padre, fermato da in un infortunio che lo costrinse anzitempo ad appendere gli scarpini al chiodo, la sua visione delle vita si è rivelata pienamente sensibile e profonda nei confronti della propria comunità d’origine.

Yannick è stato ed è tuttora un essere umano pregnante di una miriade di sfumature, dopo la carriera da tennista si è infatti esibito come cantante e artista nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Sempre però accompagnato da un tratto distintivo, non si è mai distaccato dalle sue origini. E ciò lo ha dimostrato compiutamente, fornendone l’ennesima riprova, nel 2017 quando dopo la scomparsa del padre ha ereditato il ruolo di capo villaggio del distretto di Etoudi dove in prima persona si occupa principalmente del benessere di bambini e anziani, trascorrendo in Africa dai sei a sette mesi all’anno.

Questo perché, Noah sente dentro di sé un forte senso di responsabilità che gli riporta alla memoria la sua infanzia, scoperto da quel Arthur Ashe – il primo ed unico afroamericano a vincere Wimbledon – che prima di lui fu grande promotore dell’uguaglianza nel mondo del tennis.

Al tempo Yannick aveva 11 anni e impressionò a tal punto il campione statunitense da spingerlo a dialogare direttamente con la Federazione Francese affinché il giovane Noah ricevesse un’istruzione ed un centro federale dove potersi allenare.

Nel’71, poi, il padre del cestista NBA Joakim Noah fu invitato al centro di formazione di Nizza, e appena sei anni dopo, fece il suo ingresso nel Tour professionistico.

In occasione della celebrazione del quarantennale dal suo trionfo a Porte d’Auteuil, Yannick Noah ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a La Nacion – storico quotidiano argentino fondato a Buenos Aires nel 1870 – poco prima che si alzasse il sipario su quest’edizione del Roland Garros.

Il suo ruolo nel villaggio in Camerun

“La nostra tradizione dice che il più grande deve prendere l’iniziativa e io l’ho fatto. La mia responsabilità è aiutare la comunità. Nel villaggio in cui sono cresciuto, mio ​​nonno era la persona a cui chiedevano aiuto e consigli. Aiutiamo le persone anziane che non hanno soldi per le medicine, aiutiamo circa 600 bambini ad accedere all’istruzione gratuita, stiamo cercando di avere un pronto soccorso, incoraggiamo la pratica dello sport. Ci sono grossi problemi di povertà, come così come in Sudamerica. Ed è difficile cercare di modificare tutto completamente, ma provare anche solo a cambiare il futuro di un ragazzo è già fantastico. Si ottiene molto impatto sull’intera comunità se si riesce a cambiare il futuro di qualcuno. Ho inoltre anche la fortuna di aiutare le persone con disabilità, che hanno bisogno ad esempio di sedie a rotelle o medici. Il lavoro non riposa mai“.

Le differenze tra il suo tennis e quello delle nuove generazioni

“Oggi ci sono più giocatori, sia a livello maschile che femminile. Ora il livello generale è molto piu alto, e continua sempre a crescere. I primi 300 in classifica giocano tutti un buon tennis. Inoltre è diventato uno sport estremamente più sofisticato e sviluppato in termini di preparazione fisica e qualità dello staff che segue gli atleti. Di conseguenza è tutto più professionale. Ai miei tempi, invece, anche solo l’allenatore era un lusso per pochi e c’erano solo quindici o venti giocatori veramente di alto livello. Oggi un Top Player viaggia con dieci persone attorno a sé, in ogni torneo che va a disputare. Il risultato di questa scenario molto più professionistico, inevitabilmente, produce una grande quantità di tennisti di altissimo livello. La differenza più importante che però ho riscontrato personalmente quando sono diventato capitano di Coppa Davis per la prima volta qualche anno fa, negli spogliatoi, è che in passato noi giocatori tra di noi eravamo tutti amici. Quando le partite finivano, uscivamo a divertirci insieme. Oggi ognuno fa la sua vita senza pensare a chi lo circonda; è tutto più individualista. Quando giocavo io, invece, si percepiva una connessione più umana che ora non vedo più. Mentre parlando del tennis giocato, oggi vedo che ci sia delle perdite di tempo tra un punto e l’altro che prima non c’erano. Prima vincevi un punto e immediatamente ti prestarvi per servire il successivo. Ora, al contrario, quando sto guardando una partita mi viene da ridere perché vedo due ragazzi che tra un punto e l’altro vanno a prendere l’asciugamano. C’è un sacco di tempo morto, che in passato non esisteva minimamente. Fanno un ace e chiedono l’asciugamano! Si dovrebbe esaurire molto più rapidamente l’attesa tra punto e punto. Non sono un grande fan del Regolamento, ma rispetto al passato non mi piace appurare come in campo i giocatori non dicano più ciò che realmente pensano o che hanno nella testa in un preciso momento. Non fa per me un tennis dove il giudice di sedia ti dà un avvertimento per aver detto “merda”. Ovviamente anche il pubblico, secondo me, è di questo parere. Infatti si è divertito tanto a vedere le partite tra McEnroe e Nastase perché erano due geni in campo, ma anche e soprattutto perché così potevano vedere all’opera la loro strabiliante ed eccentrica personalità. Io quando guardo un match ho voglia di ascoltare i giocatori, di ammirare i loro sentimenti e il modo in cui vengono vissuti. La mia generazione in campo aveva un altro comportamento: andavamo a bere qualcosa assieme, in alcune circostanze affittavamo uno studio musicale per andare a suonare insieme. Tito (Vázquez) era sempre con noi. Ma anche Jim Courier, Johnny Mac [McEnroe, ndr], Ronald Agenor, Carlitos Kirmayr, Cássio Motta… Uscivamo, bevevamo birra e giocavamo di nuovo il giorno dopo l’uno contro l’altro. Stavamo cercando di creare momenti tra di noi“.

Il rapporto con Guillermo Vilas

“Willy [Guillermo Vilas, ndr] ha sette anni più di me e quando ero più giovane è stato il mio idolo. Vilas era un tennista romantico. Indossava i jeans, aveva i capelli lunghi. Era più di un semplice giocatore. Lui, Bjorn [Borg, ndr], Victor Pecci, Vitas Gerulaitis erano gli eroi del tennis di quell’epoca. Essere un giocatore di tennis in quegli anni significava dover essere rivoluzionario. Quando poi con Guillermo ci siamo conosciuti meglio, siamo diventati amici intimi. Abbiamo condiviso momenti molto belli e divertenti, quando abbiamo girato il mondo insieme partecipando ai vari tornei del Tour delle leggende. Quando ci riunivamo non parlavamo però mai di tennis: facevamo concerti, andavamo a cantare. Willy adorava i Rolling Stones! Una volta, a Natale, io ero a Parigi e mi stavo preparando per andare a giocare in Australia e sapevo che lui fosse nel suo appartamento che aveva in città. Al tempo avevo poco più che vent’anni, ero ancora molto timido ma facendomi coraggio lo chiamai e gli dissi: ‘Non so cosa avevi intenzione di fare oggi, ma è Natale e se hai piacere puoi venire a casa mia.’ Lui disse subito di sì, avrebbe potuto portare del vino e invece mi portò una chitarra come regalo. Una spettacolare Fender Stratocaster del 1962! Ce l’ho ancora, è un gioiello e di solito quando suono utilizzo quella chitarra. Guillermo è sempre stata una persona dall’animo generoso“.

Nel marzo del 1982, poco prima della guerra delle Falkland, a Buenos Aires andò in scena una sfida tra Argentina-Francia di Davis con Noah, stella indiscussa del suo team, che guidò i compagni alla vittoria per 3-2

“Erano giorni molto caldi. Ricordo che nel mio match contro Willy [Vilas, ndr] mi vennero i crampi. Quel giorno ero totalmente sopraffatto dalla tensione. In quella settimana, adorai l’energia del pubblico di Buenos Aires e non ho mai più visto niente di simile. Lo sostennero in maniera incondizionata, mentre a me venne lanciata anche una moneta. ‘Guillermo, Guillermo!’, erano i cori che si sentivano scanditi con un ritmo impressionante, come avviene soltanto nel calcio. Ho vissuto l’emozione di far parte di quello spettacolo, non potrò mai dimenticare quella tre giorni. Willy era un’autentica bestia in campo, io da parte mia lottai come potevo e alla fine venne fuori una grandissima battaglia. Nella mia memoria sono rimasti soli bei ricordi di quell’atmosfera pazzesca, perché soprattutto durante la partita con Guillermo si percepiva tutto l’amore che l’Argentina avvertiva nei suoi confronti. Alla fine persi in cinque set, tuttavia riuscii a riscattarmi vincendo l’ultimo punto contro Ricardo Cano“.

Il legame con José Luis Clerc

“José per me è come se fosse un fratello. È di una simpatia, che chi non lo conosce non può nemmeno immaginare quando sia in grado di farti divertire. Tutti hanno sempre parlato della sua resistenza fisica, della sua eccezionale capacità di copertura del campo; ma nessuno ha mai parlato di quanto sia empatico. Quando le luci dei riflettori si spegnevano, e ti ritrovavi negli spogliatoi assieme a lui, allora sì che vedere il vero Clerc. Ed è proprio per avermi dato la possibilità di conoscere persone magnifiche come lui, che provo un fortissimo senso di gratitudine per il tennis per tutti le amicizie che mi ha permesso di stringere e per le diverse esperienze che mi ha fatto vivere. E ‘Sweet Potato’ – soprannome di Clerc – è uno dei ragazzi con cui ho potuto condividere certi momenti. Abbiamo giocato sempre delle grandi partite l’uno contro l’altro, lui era tremendo in campo, incredibilmente cinico. Ma dopo i nostri rispettivi ritiri, abbiamo giocato alcune partite di esibizione a Punta del Este e ci siamo divertiti un sacco. Sono andato a casa sua in Uruguay e ci siamo trovati benissimo. C’era anche Enzo Francescoli, giocavamo a calcio, bevevamo qualcosa insieme, eravamo e ci comportavamo come veri amici. Sono andato con la mia band a suonare dal vivo a casa sua a La Barra. Avevamo la racchetta come strumento per affrontarci in campo, ma una volta che finiva la partita ci godevamo la mistica di quel tempo. La ‘patata dolce’ mi chiama molto spesso dicendomi: ‘Ehi, nero’. Lo amo. Lo dico perché so che in Argentina dire “nero” a qualcuno è un modo di salutarsi caloroso e amichevole“.

Il sogno di una vita

Noah era numero 6 ATP quando vinse il Roland Garros, 40 anni fa. In finale sconfisse il campione in carica, lo svedese Mats Wilander – il quale invece un anno prima, nel 1982, aveva battuto in finale il grande amico di Yannick Guillermo Vilas – per 6-2 7-5 7-6, mentre nei quarti aveva battuto un altro grande campione com Ivan Lendl. Non appena realizzò il match point, con indosso un braccialetto che raffigurava i colori della bandiera del Camerun, si gettò verso le braccia del padre che era stato uno dei primi ad invadere il campo.

“Da quando sono diventato professionista, giocare e vincere il Roland Garros è sempre stato il sogno della mia vita. Ma poterlo effettivamente raggiungere era al di là di qualsiasi immaginazione. Non ho mai pensato di poterci veramente riuscire. È stata la cosa più importante che ho fatto nella mia vita sportiva. Fu tutto perfetto in quelle due settimane. Tutta la mia famiglia era lì, i miei amici erano lì. La finale fu una giornata divina, bellissima. Provai una gioia mastodontica a Parigi nelle ore che precedettero la finale. Sentii che la gente mi avesse trasmesso l’energia giusta per riuscire a realizzare il mio sogno, così entrai in campo convinto di vincere. Una settimana dopo il trionfo, ancora non capivo cosa avessi vissuto. Una sensazione di benessere impagabile. Se avessi vinto lo US Open invece del Roland Garros non sarebbe stato lo stesso. Avevo bisogno di vincere quel torneo e le mie priorità non a caso sono cambiate da quel momento in poi. Mi sono dedicato alla ricerca di cose nuove, a mettere su famiglia. Ho iniziato a vivere la mia vita“.

Il trionfo a Parigi cambiò tutto nella vita di Yannick

“Ho iniziato a ricordare esattamente ciò che era successo e a prenderne veramente coscienza solamente tre giorni dopo la partita, quando il mio agente mi chiamò. Io ero completamente sulle nuvole, lui mi dice: ‘Devo vederti’. Viene a casa mia e mi chiede: ‘Hai idea di quanti soldi tu abbia guadagnato?’ «Non ne ho idea», risposi. Appena ho saputo di quanto si trattasse, gli ho gridato: ‘Wow!’ e abbiamo iniziato a ridere come due deficienti. Pensavo fosse pazzo e invece era la pura verità. Sono scattati svariati bonus nei contratti che avevo in essere con il marchio che mi sponsorizzava. È stato come se avessi vinto alla lotteria. Con umiltà, inoltre, mi sono reso conto di essere diventato più di un semplice tennista in Francia. E anche le persone intorno a me sono cambiate radicalmente dopo quel trionfo, in più sono apparse nuove persone che non avevo mai conosciuto prima ed è stato allora che ho preso l’inevitabile decisione di trasferirmi a New York, che ha rappresentato un grande passo nella mia vita. Ci ho vissuto per tre anni“.

Perché i tennisti francesi non riescono a prendere il suo testimone nello Slam di casa, la risposta di Noah

“Oggi a Parigi e nel resto della Francia il tennis è diventato uno sport a cui dedicarsi esclusivamente nel tempo libero. Abbiamo accademie, abbiamo un sistema di formazione, avremmo tutto quello di cui necessiteremmo per costruire un vincitore del Roland Garros. Ma credo che il problema affondi le proprie radici molto più in profondità. Avevamo uno spirito in passato, come francesi e di conseguenza come sportivi in tutte le varie discipline, di perdenti felici che vivevano in una sorte di ambiente amatoriale, fino a quando è arrivata la mia generazione. Quella di [Michel, ndr] Platini, del ciclista Bernard Hinault… Nella nostra educazione da sempre ha ricoperto un ruolo primario, più della ricerca del successo, l’importanza del competere e del partecipare, come sosteneva il fondatore dei Giochi Olimpici moderni Pierre De Coubertin. Quello spirito amatoriale quantomeno sopravvive, ma non siamo più vincenti. Abbiamo dei campioni? No, ma non è questo il punto. Prendiamo l’esempio del calcio: quando ho visto l’ultimo Mondiale e ho fatto attenzione a quello che succedeva fuori per strada, ho scoperto che a vivere le partite con la maggiore energia fosse il popolo argentino e che perciò la squadra argentina doveva vincere proprio per la sua gente. In Argentina senti che la tua famiglia è dietro di te, hai sempre persone che ti spingono in ogni momento. Quando vinciamo in Francia, sì… ci sono migliaia di ragazzi sugli Champs Elysées, ma è una situazione diversa, una sensazione diversa. Guarda il Marocco al Mondiale, per esempio, i tifosi sono sempre stati al fianco dei calciatori. Quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo in Russia è stato qualcosa di grande, ma ribadisco differente da come l’avrebbero vissuto in altre nazioni. Andavo a Barcellona quando giocava la squadra di Pep Guardiola, giravi vicino allo stadio e vedevi che tutti per strada sapevano che quel giorno giocava il Barça. La gente vede il Paris Saint-Germain al Parc des Princes, ma in un altro modo: non si avverte lo stesso sentimento e trasporto“.

I Big Three Federer, Nadal e Djokovic

“Odio essere l’ex giocatore che parla e spara a zero e sulle nuove generazioni. Non voglio esprimere giudizi definitivi. Per quindici anni abbiamo avuto tre dei dieci migliori giocatori di tutti i tempi. Ma da spettatore ero meno interessato perché la partita era sempre la stessa, le finali erano sempre le stesse, i protagonisti sempre uguali. L’emozione anche, sempre la stessa. E quando vado a vedere uno spettacolo, l’unica cosa che realmente mi interessa è l’emozione, l’atmosfera. In quelle circostanze, invece, non ho provato quel tipo di emozione durante la maggioranza di quelle le partite. Detto questo, sono tre personalità totalmente diverse. Federer era un artista. È molto difficile sopravvivere in uno sport diventato sempre più potente e veloce essendo un artista, che è stata la grande virtù di Roger. Questo è qualcosa che di lui ammiro profondamente. Ha fatto cose con la racchetta che non ho mai visto fare a nessun altro su un campo da tennis. Rod Laver ha fatto cose strabilianti, McEnroe altre immaginifiche…Federer però non solo ha fatto tutto quello che hanno fatto i più grandi ma anche di più. Per un allenatore di tennis sarà sempre il migliore. Rafa [Nadal, ndr] dei tre, è quello che mi piace di più perché rispetta i raccattapalle, gli addetti ai trasporti, tutte le persone dietro le quinte anche quando non ci sono le telecamere. Se pensi a cose al di là di ciò che le persone effettivamente misurano, Rafa è di gran lunga il numero uno. Ha vinto 22 Slam e quando lo vedi è lo stesso ragazzo umile di sempre. Per questo, tra i tre, è il mio preferito. Djokovic? Non mi dispiace, non so perché però gli altri due danno la sensazione di avere più carisma. Non sono attratto da lui. Quando vince un match point non mi connetto con lui emotivamente. Vivo nel quartiere di Montmartre, sto camminando e qualcuno mi dice: “Ehi, Yannick, vuoi prendere un caffè con me?’. Vedo quindi che le persone vogliano connettersi sentimentalmente con me. Con Nole non so se accadrebbe“.

Sarà Alcaraz il futuro del tennis?

“Non l’ho visto molto, vorrei vederlo di più prima di potermi esprimere ma penso che sia un mini Nadal. Io comunque sto ancora aspettando che nel tennis appaiano sei o sette giocatori che offrano qualcosa di nuovo. Sto cercando il Michael Jordan del tennis, con strumenti tecnici e fisici non comuni ma soprattutto con eccezionale carisma“.

Kyrgios è il Noah dei nostri giorni

“Penso che il giocatore che mi assomigli di più sia Nick Kyrgios. Mi piace tanto come giocatore e anche per la sua peculiare personalità. Vorrei solo che avesse maggiore voglia di concentrarsi sul tennis e giocare di più, perché quando succede si percepisce immediatamente che abbia qualcosa di diverso da tutti gli altri. Quando gioca contro ragazzi più calmi e tranquilli, lo spettacolo che ne scaturisce è differente, la vibrazione è diversa. Quando è al suo apice, dà qualcosa che gli altri non sono in grado di fornire. Se vedo Federer-Nadal è come guardare Rocky 15. Sono tutti film di Rocky, belli ma ripetitivi… quando invece vedo Kyrgios so che sta per succedere qualcosa che di nuovo, di imprevisto. Ciò non può che procurare un’eccitazione diversa su tutti i campi centrali del mondo quando entra in campo Nick. L’unico altro giocatore che può fare certe cose è Gael Monfils“.

Nel 1981 Noah vinse un torneo a Richmond in Virginia, nella città natale di Ashe e a distanza di dieci anni da quando lo aveva scoperto in Camerun. Yannick fu premiato proprio da Arthur

“Il mio viaggio nel tennis ha avuto diverse fasi e Arthur Ashe è stato molto più che il ‘solo’ tennis nella mia vita. In Camerun, da ragazzo, gli chiesi un autografo e lui mi ha regalò più di un sogno. Era sempre lì, si prendeva sempre cura di me. Immagina di vederlo per la prima volta in mezzo all’Africa, e dieci anni dopo te lo ritrovi a premiarti dopo aver vinto un torneo nella sua città. E’ estremamente difficile e complicato descrivere quello che ho provato in quell’istante, trovare le parole giuste per esprimere quello che ho provato. È stato gentile con me fin da quando mi ha conosciuto la prima volta ed ero un autentico sconosciuto. Quel giorno della finale a Richmond ero solo nello spogliatoio, in attesa di entrare in campo, e questo uomo di colore come me è apparso e mi ha detto: ‘Dai, figliolo, puoi farcela. Questa deve essere la tua giornata’. La mia storia con Ashe, dalla sua apparizione in Africa, al mio titolo nella sua città, potrebbe valere la stesura di un libro“.

Un mondo che non riconosce, il suo impegno politico libero dalle dinamiche istituzionali

“Il mondo dei nostri giorni mi preoccupa e non poco. Voglio che i miei figli stiano attenti. Cerco di aiutargli il più possibile nell’istruzione. Perché credo che le migliori armi che un uomo possieda siano un libro e una penna. Il miglior regalo che si possa fare a un ragazzo è un libro. Non voglio essere pessimista, ma la mia attuale preoccupazione si palesa soprattutto se penso ai miei nipoti. Sto vivendo il presente al massimo, la vita si sta muovendo molto velocemente e guardo ai ragazzi domandandomi dove e come saranno tra 50 anni. Sono stato già impegnato nel recente passato in questo campo, ma ora posso fare ancora più cose grazie alla mia fondazione che mi permette di raggiungere più persone. Ai politici interessa solo arrivare in cima, rimanerci per conservare la poltrona, e di conseguenza non possiedono l’energia per fare nient’altro. I politici sono logorati dal potere, e quindi non sono in grado di occuparsi realmente delle problematiche sociali. Parlo per esperienza personale, di persone che ho conosciuto prima che entrassero in questi meccanismi di potere e di come si siano letteralmente trasformate dopo esservi entrate. L’unico obiettivo è arrivare in alto, non c’è alcun valore aggiunto. Io al contrario non voglio perdere la mia anima, il mio spirito. Lavorare per la mia fondazione ha più impatto che essere un politico istituzionale “.

La musica, la nuova vita di Noah dopo il tennis

“Ero preoccupato di sapere cosa avrei fatto dopo il tennis, quando ancora giocavo. Avevo bisogno di sapere quello che sarebbe stato il mio domani. E anche questa volta come per la mia carriera da tennista, devo ringraziare enormemente Arthur Ashe. E’ stato lui a dirmi: ‘Inizia a fare qualcosa che ami e lavora sodo per ottenerla‘. Era tutto quello che avevo bisogno di sentire, perché il mio secondo sogno era diventare un cantante. Come tennista mi sentivo dentro una gabbia a causa degli arbitri, delle linee, dei punti, della classifica, delle conferenze stampa, delle bandiere francesi. Tutto ciò mi ha sopraffatto a lungo andare. Ho visto, invece, che i cantanti erano liberi e non avevano quella pressione. Mi sarei potuto esprimere liberamente attraverso parole e sentimenti senza essere costretto da nessuno a dire una determinata cosa anziché un’altra. E poi mi accorsi che ero già ben instradato su quella via. Quando ero un giocatore di tennis, infatti, il mio linguaggio del corpo da un guerriero possedeva in sé già quell’attitudine naturale al rock and roll. E così ho perseverato, seguendo un’altra mia grandissima passione. Da giocatore mi dicevano che non dovevo mai entrare in un campo portando con me le emozioni e la mia sensibilità: ‘non puoi piangere, non puoi essere debole, non puoi urlare’. La musica, dunque, ha rappresentato per me quasi una forma di terapia e stare in uno studio con una band è stato sensazionale. Chiaramente poi non ho incontrato nessun problema nel relazionarmi al pubblico, lo avevo già sperimentato in campo. Cantare è poter esprimere l’arte che avevo avuto sempre dentro di me, è stata una sensazione straordinaria. Mi piace così tanto cantare e recitare che se avessi un concerto domani sentirei gli stessi brividi del mio primo in assoluto. È così che vivo“.