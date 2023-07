Classifica WTA: Cocciaretto in top 30 prenota un testa di serie per New York

D.E. Galan b. M. Cecchinato 6-2 6-2

Primo turno all’Austrian Open che vede protagonista il nostro Marco Cecchinato e dall’altro lato della rete Daniel Elahi Galan Riveros. Dopo l’exploit di poche settimane fa a Wimbledon, il tennista colombiano ha incontrato non poche difficoltà al ritorno sulla terra battuta con prestazioni deludenti. Anche Marco arriva alla sfida con voglia di riscatto, dopo aver interrotto una sequenza di sette sconfitte consecutive, ottenendo una vittoria contro Alexander Shevchenko all’ATP di Umago la scorsa settimana, per poi perdere al secondo turno contro Lorenzo Sonego.

Un solo precedenti tra i due, in quell’occasione a trionfare fu l’italiano che oggi scende in campo non da favorito, ed infatti il risultato rispecchia il pronostico, con il numero 76 del mondo che vince 6-2 6-2 contro Cecchinato in 59 minuti.

PRIMO SET

Scappa via velocemente il primo set, 26 minuti e non troppe emozioni in una prima frazione di gioco che ha visto Galan prevalere sull’italiano. I primi game non raccontano molto, pochi errori da entrambe le parti e risultato sul 2-2. Nel sesto game arriva la svolta decisiva per il set, Cecchinato perde il servizio complici delle ottime risposte del tennista colombiano: 4-2.

Con esperienza Galan amministra il vantaggio e dopo aver tenuto il proprio turno di battuta chiude 6-2 al secondo set point. Ottime le percentuali a servizio del 27enne numero 76 del ranking, con 100% di punti vinta sulla prima di servizio e 63% di prime in campo che si traducono in 0 palle break concesse.

SECONDO SET

Inizio in salita per Cecchinato, attuale numero 108 del mondo, che dopo un secondo game combattutissimo, cede il servizio e si trova in svantaggio per 2-0. Galan continua a servire molto bene e nonostante Marco sia migliorato in risposta non arriva la svolta sperata. Quinto game, il tabellone recita 3-1 in favore di Galan ed ecco le prime palle break in favore del tennista originario di Palermo che sembra aver ritrovato fiducia nei suoi colpi e vince un punto spettacolare che lo porta 15-40. Il colombiano è perfetto al servizio e spazza via entrambe le occasioni di contro-break per poi chiudere il game portandosi sul 4-1.

Nonostante Cecchinato stia crescendo nel gioco il copione non cambia, i turni di servizio di Galan durano troppo poco: impeccabile in battuta non lascia possibilità a Ceck di tornare in partita e riusltato sul 5-2. Galan non fa sconti e chiude 6-2 anche il secondo set, strappando il servizio a Cecchinato per la quarta volta nel match.

Secondo parziale che sembra per molti versi una replica del primo, a partire dal risultato. Marco non è mai entrato veramente in partita e si arrende in poco meno di un’ora ad un Galan solidissimo nei propri turni di battuta e poco falloso in risposta. Al secondo turno dell’ATP 250 di Kitbuhel, Galan affronterà il vincente di Andreozzi-Misolic.

Riccardo Zorzi