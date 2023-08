Classifica WTA: Swiatek sempre regina, balzo in avanti per Gauff. Best ranking per Cocciaretto e Paolini

Mentre a Cincinnati stava per iniziare la finalona tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, a Winston-Salem erano già in campo alcuni incontri di primo turno dell’unico torneo maschile nella settimana che precede lo US Open. Nella giornata di domenica, l’ATP 250 della Carolina del Nord ha proposto sei incontri del tabellone principale, l’unico di questa categoria con 48 giocatori.

Il numero 67 del ranking Zhizhen Zhang ha battuto in rimonta un Ilya Ivashka quest’anno in crisi di risultati. 4-6 7-6(7) 6-2 in 2 ore e 21 per il tennista cinese che, pur non dovendo annullare match point nel secondo parziale, ha avuto bisogno di dodici set point per portare la sfida al terzo. Per lui al prossimo turno, Marton Fucsovics. Vittoria contro pronostico per classifica e superficie messa a segno da Juan Manuel Cerundolo ai danni di Roman Safiullin. 7-5(5) 3-6 6-3 per raggiungere Hanfmann. Tra gli altri match, senz’altro da segnalare il successo della wild card Alex Michelsen che il prossimo venerdì compirà 19 anni. Il californiano n. 133 ATP che ha rinunciato a una borsa di studio per passare subito al professionismo ha superato 6-3 6-7(3) 6-0 il peruviano n. 74 Juan Pablo Varillas. Vittorie anche per Galan, Nakashima e Huesler, rispettivamente su Albot, Kubler e Shevchenko (ritiratosi sotto 0-4 al terzo).

Lunedì si parte alle ore 20 italiane. Subito in campo Marco Cecchinato in un complicato confronto con Max Purcell, contro cui ha perso i due precedenti, entrambi a livello di qualificazioni. Complessivamente, Marco ha vinto un solo match degli ultimi dieci disputati. Alla stessa ora, tocca a Nuno Borges contro il promettente inglese Jack Draper, in grande ascesa la scorsa stagione fino allo US Open, poi fermata da una serie di guai fisici. Non poteva mancare Dominic Thiem (in realtà entrato come alternate) opposto ad Arthur Rinderknech.