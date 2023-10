Pellegrino e Darderi al Challenger di Campinas si fermano in semifinale pur giocando da protagonisti

Fatti i dovuti complimenti a Flavio Cobolli per la sua splendida vittoria portoghese, noi ci occuperemo brevemente di coloro che invece ci sono andati vicini ma non ce l’hanno fatta, cioè Andrea Pellegrino e Luciano Darderi. Il tennista di Bisceglie, che sta attraversando un ottimo momento di forma (due settimane fa aveva vinto a Bad Waltersdorf) sulla terra brasiliana ha avuto un percorso non facile ed è dovuto ricorrere per due volte al terzo set per avere ragione rispettivamente di Jan Choinski e Orlando Luz, arrivando probabilmente un po’ stanco al match di semifinale contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.177 ATP). E anche un po’ nervoso perché l’incontro, iniziato regolarmente di sabato, è stato poi interrotto e rimandato al giorno dopo a causa della pioggia. Il risultato ha così premiato il nativo di Buenos Aires con il punteggio di 6-2 6-1. Curiosamente lo stesso identico punteggio con cui Luciano Darderi si è dovuto arrendere poco dopo al brasiliano Thiago Monteiro (n.150) che se l’è sbrigata in poco più di un’ora.

A questo punto ci permettiamo la licenza di divagare un attimo per salutare Alexander Weis che abbiamo incontrato oggi a Massa Lombarda dove il tennista altoatesino con il suo TC Rungg affrontava la compagine romagnola nell’esordio del Campionato di Serie A1 (match molto tirato e finito in parità 3-3, ndr). Scambiando due parole con lui abbiamo scoperto come legga sempre con attenzione queste pagine (“Non solo quando si parla di me”, ci ha tenuto a precisare). Motivo in più per fargli i nostri migliori auguri per l’imminente trasferta in Sardegna dove prenderà parte ai prossimi due tornei ITF M25 a Santa Margherita di Pula.

Sempre a Massa Lombarda abbiamo fatto due chiacchiere anche con Raffaella Reggi che assisteva con grande interesse al match tra Francesco Forti e Federico Gaio (vinto in maniera rocambolesca da quest’ultimo col punteggio di 3-6 7-6 7-5, ndr). Interrogata in merito ci ha confessato di essere entrata a far parte dello staff di Gaio con il dichiarato obiettivo di aiutarlo a raggiungere finalmente quella top 100 (ora è n.214 ATP) che finora si è sempre negata al tennista originario di Faenza.

